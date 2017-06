Generationenpark: Es geht los

Kletterwand, Trampolin, Grillplatz und Wasserspielplatz - Ideen für den neuen Glauchauer Generationenpark gibt es viele. Doch das, was die Planer vorschlagen, vergammelt in Glauchau bereits an anderer Stelle, nämlich im ehemaligen Funpark.

Von Stefan Stolp

erschienen am 16.06.2017



Glauchau. Der Anblick ist trostlos. Nicht nur, dass Vandalen im Objekt unterwegs sind, der Zahn der Zeit nagt ohnehin am ehemaligen Funpark in Glauchau. "Hier spielen Kinder mit ihren Großeltern, das geht ganz automatisch", hatte Betreiber Friedhelm Bosel zu Lebzeiten immer gesagt. Sein Funpark war für ihn generationsübergreifende Sozialarbeit. Seit seinem Tod vor anderthalb Jahren hat die Spielstätte geschlossen. Das, was seitdem vor sich hin gammelt, soll nun an der Schlachthofstraße/Heinrich-Heine-Straße neu entstehen: ein Generationenpark mit Trampolin, Kletterwand, Grillplatz und Wasserspielplatz. So sind jedenfalls die ersten Vorstellungen über das Vorhaben im neuen Fördergebiet Scherberg. Eine erste Ideenwerkstatt mit Anwohnern hat es bereits gegeben, und Vorstellungen darüber, wie der etwa 6000 Quadratmeter große Generationenpark aussehen könnte, hat Ines Senftleben vom Büro Planart 4 ausgebreitet. Die Planer hatten zuvor mit der Nachbarschaft gesprochen: den Jugendlichen aus dem Jugendhaus "H2" und den Kleingärtnern. Bei allen Ideen soll von vornherein eine lärmintensive Nutzung, wie sie etwa von einer Skateranlage herrührt, ausgeschlossen werden. In Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmer des Workshops erste Modelle des Parks angefertigt.

Der nächste Schritt wäre nun, im Sommer einen Planer damit zu beauftragen, entsprechende Unterlagen zu erarbeiten, um Vorstellungen über die Kosten und Förderung zu bekommen, sagt Gunnar Heerdegen, Fachbereichsleiter für Planen und Bauen. Wenn alles gut geht, könne im nächsten Jahr mit dem Bau des Generationenparks begonnen werden. Mit dem Gebiet um den Scherberg ist die Stadt Glauchau im vergangenen Jahr in das Förderprogramm "Soziale Stadt" aufgenommen worden. Sie hatte zuvor schon mit dem Stadtteil Wehrdigt jahrelang Erfahrungen sammeln können, was mit dem Förderprogramm möglich ist.