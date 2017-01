Glauchau: Luft am stärksten belastet

erschienen am 02.01.2017



Glauchau. Die Hochdruckwetterlage zum Jahreswechsel mit geringen Windgeschwindigkeiten hat in Sachsen dafür gesorgt, dass die Feinstaubkonzentration in die Höhe geschnellt ist. Dabei sei der Einfluss des Silvesterfeuerwerks deutlich messbar gewesen. Das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Montag mit. Vor allem in den ersten Stunden des neuen Jahres wurde teilweise das Hundertfache des sonst in einem Kubikmeter Luft enthaltenen Feinstaubs gemessen.

Der höchste Tagesmittelwert wurde in Glauchau am Neujahrstag mit 143 Mikrogramm pro Kubikmeter registriert. Seit 2005 liegt der europaweit gültige Tagesgrenzwert für Feinstaub bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Pro Jahr sind 35 Tage erlaubt, an denen dieser Wert überschritten werden darf. (dog)