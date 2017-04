Glauchau: Vorfahrt missachtet - vier Verletzte

erschienen am 27.04.2017



Glauchau. Erneuter Unfall auf der Umgehungsstraße in Glauchau: Vier Personen sind am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein 85-jähriger Skodafahrer bog 13.15 Uhr von der Siemensstraße in Gesau auf die Meeraner Straße ab und beachtete dabei nicht die Vorfahrt. Er stieß mit einem VW zusammen, der von einem 37-Jährigem gelenkt wurde. Die Fahrer sowie ihre jeweiligen Beifahrer wurden verletzt. Erst vor drei Wochen krachte es auf der Meeraner Straße. Damals wurden fünf Menschen verletzt. Weil die Fahrbahn verunreinigt wurde, rückten am Donnerstag auch die Feuerwehr und eine Spezialfirma aus. Die Straße blieb in Richtung Meerane mehrere Stunden gesperrt. (rpk)