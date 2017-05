Glauchauer Studenten lassen Betonkanus zu Wasser

erschienen am 06.05.2017



Glauchau. Studenten der Glauchauer Berufsakademie haben am Samstag das erste ihrer beiden Betonkanus zu Wasser gelassen. Mit den Booten, die die Namen "Baracus" und "Face" tragen, wollen die angehenden Bauingenieure an der deutschlandweiten Betonkanu-Regatta am 9. und 10. Juni auf dem Fühlinger See bei Köln teilnehmen. Die Bootsbezeichnungen zielen auf zwei der insgesamt vier Hauptfiguren der US-amerikanischen Fernsehserie "A-Team" ab.

Auf dem Glauchauer Stausee gab es am Samstag den ersten Stapellauf und die Feuertaufe für "Baracus". Das Boot schwimmt, ist schnell und wendig". Um dies zu erreichen, haben die insgesamt elf Studenten mehr als 100 Stunden Arbeit in die Entwicklung und den Bau der beiden Kanus gesteckt. "Face" steht noch nicht ganz fertig gestellt im Laborgebäude der Glauchauer Berufsakademie. (sto)