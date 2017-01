Glauchaus Modellbahner bangen um ihre Domizile

Die zwei Clubs sind mit ihren Räumen eigentlich zufrieden. Doch weil die Stadt neue Pläne hat, herrscht bei beiden plötzlich Verunsicherung.

Von Stefan Stolp und Holger Frenzel

erschienen am 07.01.2017



Glauchau. Die Modellbahnplatte steht in einem der Abstellräume, leicht schräg angelehnt. Auf ihr ist das Containerterminal im Güterverkehrszentrum (GVZ) des Glauchauer Güterbahnhofes nachgebildet. Dem richtigen GVZ geht es schlecht, vor mehr als einem Jahr wurde Insolvenz angemeldet, und keiner weiß, wie das ausgeht. Das wissen die Modellbauer von ihrer Anlage, die sie schon oft öffentlich gezeigt haben, auch nicht. Seit dem 1. September sind die Modellbahner der Interessengemeinschaft "Traditionslok 593047" in den ehemaligen Mitropa-Räumen des Glauchauer Bahnhofes untergebracht. Sie nutzen die alten Küchen- und Wirtschaftsräume sowie den großen Gastraum. Doch damit soll bald Schluss sein, sagt Heiko Salzer, der mit Kindern und Jugendlichen dem Hobby Modellbau nachgeht.

"Die Stadt hat uns gesagt, dass wir ab Februar den Gastraum nicht mehr nutzen dürfen", sagt Salzer. "Wenn das so wird, können wir hier einpacken." Dabei haben die jungen Modellbauer, die zuvor in einer Villa an der Chemnitzer Straße untergebracht waren und dort rausmussten, gerade erst ausgepackt. Zahlreiche Arbeitsstunden haben die erwachsenen Mitglieder der Interessengemeinschaft in die Mitroparäume gesteckt, Fenster abgedichtet, Wände neu verputzt und Fußböden in Ordnung gebracht. Und jetzt soll plötzlich wieder Schluss sein. Wie Salzer sagt, habe die Stadt den Mitropa-Gastraum dem Modellbahnclub Glauchau angeboten, der derzeit an der Österreicher Straße in der Sachsenallee untergebracht ist und dort ausziehen soll. "Die wollen aber gar nicht", weiß Salzer.

Das bestätigt der Modellbahnclub-Vorsitzende Jürgen Horst. "Wir wollen am liebsten in der Sachsenallee bleiben. Alles andere wäre mit einem viel zu hohem Aufwand für uns verbunden", sagt der Vereinschef. Die 25 Mitglieder waren erst im Frühjahr 2014 mit ihren großen Modellbahnanlagen vom Bahnhof in St. Egidien in den Flachbau an der Österreicher Straße gezogen. Das Problem: Am neuen Domizil gibt es bauliche Mängel. An manchen Stellen im Mauerwerk klaffen Risse. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, weshalb immer wieder die Entfeuchter angeworfen werden müssen. Die Kosten für die Beseitigung der Risse sollen sich laut unbestätigten Informationen auf 7000 bis 8000 Euro belaufen. "Die Risse sind durch Alter und Bauart des Gebäudes entstanden", sagt Timo Schade, Pressesprecher in der Stadtverwaltung in Glauchau.

Das Gebäude war vor knapp 40Jahren als Unterkunft für die Arbeiter entstanden, die damals die Plattenbauten in der Sachsenallee hochgezogen haben. "Die Sanierung der Risse wäre technisch möglich. Allerdings müsste dafür auch das nötige Geld im Haushalt vorhanden sein. Gegenwärtig sind dafür aber keine Mittel eingeplant", sagt Timo Schade.

Er kündigt Gespräche mit dem Modellbahnclub an. Sie sollen noch im ersten Quartal zu einem Ergebnis gebracht werden. Dabei wird es auch um die Forderungen gehen, die vom Modellbahnclub in einem Schreiben an die Stadt aufgemacht worden sind. Zum Inhalt äußert sich Jürgen Horst nicht in der Öffentlichkeit: "Die Dinge sollen direkt mit den Verantwortlichen im Rathaus geklärt werden."