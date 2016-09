GrÃ¼nfelder Park: SchafzÃ¼chter entsetzt Ã¼ber TierquÃ¤lerei

Grünfelder Park: Schafzüchter entsetzt über Tierquälerei

Offenbar mehrere Täter haben einem Mutterschaf und drei Lämmern in Waldenburg das Genick gebrochen. Dietmar Pfeifer ist ratlos.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 29.09.2016



Waldenburg. Auf der Koppel im Grünfelder Park in Waldenburg war am Montagabend noch alles in Ordnung. 19 Kamerunschafe grasten friedlich auf der Wiese.

Als Dietmar Pfeifer am Dienstagvormittag die Herde kontrollierte, war diese nicht nur kleiner geworden, es bot sich ihm auch ein schrecklicher Anblick: Ein acht Jahre altes Mutterschaf und drei im Frühjahr geborene Lämmer lagen mit gebrochenem Genick in der hölzernen Schutzhütte. Eines der Lämmer lebte noch. Pfeifer nahm es mit nach Hause. Doch ein glückliches Ende blieb aus. Das Tier musste notgeschlachtet werden. Der 56-jährigen Rentner, der die Herde für seinen berufstätigen Sohn versorgt, wurde erstmals mit gewaltsam getöteten Schafen konfrontiert. Für ihn steht eines fest: "Die Täter müssen wahllos Tiere herausgegriffen haben", sagte er.

Dietmar Pfeifer geht davon aus, dass sich mindestens drei Täter auf der mit einem Elektrozaun gesicherten Koppel zu schaffen gemacht hatten. "Zwei kräftige Personen braucht man schon, um einem ausgewachsenen Schaf den Hals umzudrehen", sagte er. In Todesangst kann ein Schaf, das bis zu 120 Kilogramm auf die Waage bringt, immense Kräfte entwickeln. Er will aber auch nicht ausschließen, dass sich die nächtlichen Eindringlinge mit Schafen auskennen. Einer von ihnen müsse die Tür zur Schutzhütte zugehalten haben. "Wären alle Schafe aus der Hütte gelangt, hätten die höchstens ein Tier erwischt", sagte er. Auf die Koppel waren die Tiermörder gelangt, in dem sie einen Teil des Elektrozaunes außer Betrieb gesetzt hatten.

Waren brutale Tierhasser am Werk oder hatte die Attacke auf die Schafherde einen anderen Hintergrund? Dietmar Pfeifer kann sich das Verbrechen an den Tieren jedenfalls nicht erklären. Bisher habe es keine Beschwerden über die Schafzucht im Grünfelder Park gegeben, und auch privat kann er sich niemanden vorstellen, der zu einer solchen Tat fähig wäre.

Den Schaden bezifferte Pfeifer auf 200 Euro. Der Verlust trifft den kleinen Landwirtschaftsbetrieb, den die Familie im Nebenerwerb betreibt, hart. Über größere Sicherungsmaßnahmen an der Wiese denkt Pfeifer derzeit allerdings nicht nach.

Er hofft: "Das passiert einmal in zehn Jahren." Bevor die toten Schafe endgültig in der Abdeckerei landen, werden sie als Beweisstücke der Polizei benötigt, die inzwischen die Ermittlungen aufgenommen hat. Eine konkrete Spur zu den Tätern gibt es allerdings noch nicht, wie Pressesprecherin Anett Münster sagte. Das Gutachten eines Veterinärmediziners soll zunächst Klarheit über die Todesursache bringen. "Wir gehen derzeit jedoch auch von einem Genickbruch aus", sagte sie.

Im letzten Jahr seien ähnliche Vorfälle nicht bekannt geworden. 2011 allerdings wurden in Lipprandis bei einem Pony die Sehnen beider Hinterläufe durchtrennt. Das Tier musste eingeschläfert werden. Der Täter wurde nie gefasst.