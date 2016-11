Händler: Der Rossmann-Effekt lässt in Meerane auf sich warten

Die umliegenden Geschäfte waren froh, als vor drei Monaten die Filiale des Drogerieriesen eröffnete. Sie erhofften sich mehr Leben in der Innenstadt. Die Stimmung ist aber auch noch aus einem anderen Grund getrübt.

Von Julia Lappert

erschienen am 23.11.2016



Meerane. Seit drei Monaten gibt es in der Meeraner Innenstadt eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann. Nicht nur etliche Kunden freuten sich, nun auch in der Innenstadt ihre Einkäufe erledigen zu können. Auch die umliegenden Händler waren froh über den neuen Nachbarn im Zentrum mit Magnetwirkung.

"Ich hoffe, dass Rossmann mehr Kunden anzieht", sagte Michael Georgi von der Goldschmiede Römer damals. Drei Monate nach der Eröffnung des Drogeriemarktes stellt er hingegen fest: "Für uns hat sich nichts verändert." Bei kleineren Arbeiten, die nicht lange dauern, schicken seine Mitarbeiter und er die Kunden schon mal zu einem Bummel in die gegenüberliegende Drogerie, um die Zeit zu überbrücken. "Ich weiß aber auch von einigen Kunden, die den DM im Gewerbegebiet bevorzugen, weil sie dort vor der Tür parken können", so Georgi.

Ähnlich sieht es Buchhändlerin Silvia Hengmith. "Bisher habe ich keine Auswirkungen gespürt", sagt sie. Etwas anderer Meinung ist Modellbahnhändler Peter Findeisen. Er hat schon das Gefühl, dass durch Rossmann generell mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs sind und durch die beschränkten Parkzeiten auf der Marienstraße mehr los ist. Im Umsatz macht sich das aber auch bei ihm noch nicht bemerkbar. "Aber so laufen Leute an meinen Schaufenstern vorbei, die sonst vielleicht noch nicht hier waren", sagt er. Aufmerksamkeit bei potenziell neuen Kunden zu erzielen, sei ein erster Schritt.

Dass er mit der Rossmann-Eröffnung seine Spielwaren-Abteilung geschlossen hat, bereut er nicht. "Es klingt zwar hart, aber es war die richtige Entscheidung", sagt er. Sein Spielwarensortiment hatte sich ohnehin nicht mehr so gut verkauft, zudem hat er mit großen Werbe- und Rabattaktionen von Rossmann gerechnet, mit denen er nicht hätte mithalten können.

Viel mehr ärgert er sich aber über die Entscheidung des Meeraner Stadtrates, die den Geschäften des A4-Centers im Gewerbegebiet erlaubt, am kommenden Sonntag zu öffnen. Ursprünglich geplant war, dass nur die Händler der Innenstadt aufmachen. "Das ist uns ganz schön sauer aufgestoßen", sagt Findeisen. Er könne die Entscheidung nicht nachvollziehen. Zwar sei das Sortiment des A4-Centers ein anderes, dennoch glaubt er, dass die Leute aus der Innenstadt gezogen werden. "Ich könnte mir sogar vorstellen, dass weniger Leute zum Weihnachtsmarkt kommen, weil sie lieber shoppen gehen."

Dieser Ansicht widerspricht Michael Raubold, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins. "Wenn das A4-Center auf hat, lockt das auch Leute von außerhalb an, die dann im Anschluss auch in die Innenstadt kommen", vermutet er. Ob ein verkaufsoffener Sonntag im Zentrum erfolgreich ist oder nicht, hängt seiner Meinung nach vom Engagement der Händler ab.

Goldschmied Michael Georgi sieht die Situation ähnlich wie Peter Findeisen. Er hätte sich ein Signal vom Stadtrat für die Innenstadt gewünscht. "Außerdem müssen die Händler untereinander mehr zusammenhalten", findet er.