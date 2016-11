Höhere Strompreise: Stadtwerke reduzieren Angebot auf Eisbahn

Vor dem Glauchauer Schloss kann diese Saison nur noch vier Wochen statt drei Monate auf dem Eis gelaufen werden. Das Unternehmen muss Kosten begrenzen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 24.11.2016



Glauchau. Der Wintersportspaß auf der Glauchauer Eisbahn wird in diesem Jahr drastisch kürzer sein als bislang gewohnt. Denn nach der geplanten Eröffnung des Areals vor dem Glauchauer Schloss am zweiten Adventswochenende wollen die Stadtwerke die Eisbahn lediglich vier Wochen lang betreiben. Das hat Sprecherin Janka Zetzschke gestern bestätigt.

In den Jahren zuvor lief der Betrieb von Anfang Dezember bis Ende Februar. Die Entscheidung begründen die Stadtwerke mit den gestiegenen Strompreisen. "Wir können keine Kosten für die Eisbahn auf dem Niveau der vergangenen Jahre belassen, wenn wir gleichzeitig für die Bürger die Strompreise erhöhen müssen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Nölcke. Die Strompreise der Energieversorgungsunternehmen in Deutschland werden seinen Worten nach im kommenden Jahr von der enormen Belastung der Netzentgelte stark beeinflusst. Das heißt: Sie zahlen mit für den Netzausbau in Deutschland. Das Glauchauer Unternehmen hatte die Erhöhung der Strompreise ab 2017 angekündigt. "Durch die Erhöhung der Kostenbelastung bei ihren Kunden sehen sich die Stadtwerke Glauchau deshalb veranlasst, in diesem Jahr Ausgaben zu kürzen", so Nölcke. Das Unternehmen sei gezwungen, die durch die Eisbahn entstehenden Kosten zu begrenzen. Wie hoch diese sind, sagen die Stadtwerke nicht. Finanzielle Unterstützung habe das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren nur von den werbenden Firmen erhalten. Da der Januar in den zurückliegenden Jahren der am schlechtesten frequentierte Monat auf der Eisbahn gewesen war, sei entschieden worden, die Eisbahn als besonderen Höhepunkt zur Zeit des Weihnachtsmarktes aufzubauen.

Wirtschaftlich sei es den Stadtwerken nicht möglich, die Eisbahn länger als vier Wochen zu betreiben. "Für ein über die Dauer dieses Zeitraumes hinausgehendes Angebot müssten wir Eintrittsgelder verlangen, die viele Glauchauer nicht zahlen könnten", sagt Sprecherin Janka Zetzschke. Die Stadtwerke Glauchau würden jedoch Dritten, die die Eisbahn betreiben möchten, die Anlage kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Die kostenlose Nutzung der Eisbahn erfolge auf eigene Gefahr. Am Vormittag können sich Schulklassen und Kindergartengruppen beim Schlittschuhlaufen austoben. Neben der großen Eisfläche erwartet die Besucher auch in diesem Jahr eine gesonderte Eisstockbahn, auf der Wintersportvergnügen und Teamgeist miteinander kombiniert werden können.