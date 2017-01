Irakischer Vater wird Töpfer

Eine der Waldenburger Flüchtlingsfamilien hat es geschafft: Der Papa hat eine Arbeit gefunden - und das im wichtigsten Handwerk des Ortes.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 14.01.2017



Waldenburg. Die Töpfereien sind der ganze Stolz Waldenburgs. Seit über 600 Jahren werden dort Tongefäße geformt, bemalt und gebrannt. In Mesopotamien, wo sich heute ein Teil des Iraks befindet, drehte sich die Töpferscheibe aber noch viel früher: vor etwa 6000 Jahren. So scheint es fast wie eine Fügung des Schicksals, dass ein Mann, der in dieser Region geboren wurde, nun in der sächsischen Töpferstadt die uralte Technik erlernen will.

Keramikmeister Peter Tauscher hat sich bereit erklärt, einen der Waldenburger Geflüchteten einzustellen. Haso Haskan wollte sofort mit der Arbeit beginnen. Im vergangenen Jahr absolvierte der irakische Familienvater bereits ein Praktikum in Tauschers Werkstatt. "Er hat sich sehr gut angestellt", sagt Tauscher. Als Haso Haskan das hört, strahlt er über das ganze Gesicht. Im Februar beendet der 47-Jährige seinen Deutschkurs. Danach will er nicht nur den Ton, sondern auch sein Leben in die eigene Hand nehmen.

Haso Haskan lebt seit etwa einem Jahr mit seiner Frau, den sechs Kindern und seiner Schwester am Roten Graben in Waldenburg. Seine jüngste Tochter ist vor acht Monaten in der Töpferstadt geboren worden. Die Familie wünscht sich, endlich richtig anzukommen - ohne ständig Angst um ihr Leben und ihre Zukunft zu haben. Vor drei Jahren sind sie mit Tausend anderen Jesiden - eine kurdisch sprechende religiöse Minderheit - von der nordirakischen Stadt Shingal in die Berge geflohen. Damals zog der "Islamische Staat" durch die Straßen und tötete massenhaft Menschen. Laut Medienberichten harren in der kargen Berglandschaft noch immer Geflüchtete aus. Die Haskans quetschten sich mit 14 anderen Menschen in ein Auto und erreichten so die Autonome Region Kurdistan im Irak. Die letzten Kilometer bis zur türkischen Grenze bestritten sie innerhalb einer Woche zu Fuß - ohne jegliches Gepäck. In der Türkei verbrachte die Familie ein Jahr in einem Zeltlager. Mit Hilfsjobs erarbeiteten sie das nötige Geld für die Weiterreise. Schlepper brachten Eltern und Kindern per Boot bis nach Griechenland und schließlich mit Bussen nach Deutschland.

mer noch die Gemüter mancher Waldenburger. Der Auslöser dafür liegt mehrere Monate zurück: Damals gaben einige der geflüchteten Männer nach vier Wochen die Ein-Euro-Jobs auf, die Bürgermeister Bernd Pohlers (Freie Wähler) für sie geschaffen hatte. Der Grund: Sie forderten den Mindestlohn. Die Geflüchteten befürchteten, ausgebeutet zu werden. "Es war ihnen nicht zu vermitteln, dass sich auch Deutsche mit solchen Jobs Geld zur Sozialhilfe dazuverdienen", sagt Sozialarbeiter Christoph Gutsche von der Diakonie Westsachsen. Der Vorfall hat damals europaweit für Schlagzeilen gesorgt.

Haso Haskan war damals nicht unter den Männern, die die Maßnahme abgebrochen haben. "Er ist wirklich ein sehr gewissenhafter Mensch", beteuert Gutsche. Seine Familie habe von allen Geflüchteten in Waldenburg das größte Potenzial, sich zu integrieren. Haskans 36-jährige Schwester, Khokhi Haskan, will eine Ausbildung zur Krankenschwester beginnen. Noch im Januar habe sie einen Termin mit dem Jobcenter.

Wenn man die Familie fragt, wie ihnen das Leben in Waldenburg gefällt, dann zeigen sie mit einem Lächeln den Daumen nach oben. "Es ist alles sehr gut hier", sagt Haso Haskan. Sie hätten Freunde in der Kirchgemeinde gefunden, mit denen sie sich regelmäßig treffen. Die Kinder lernen jeden Tag ein bisschen mehr Deutsch. Die 4000 Kilometer bis in ihre Heimat wollen sie nie zurückgehen.