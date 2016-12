Kennzeichen-Posse macht aus Volker Krüger einen Medienstar

Ganz Deutschland lacht seit Wochen über den Landkreis, weil der bestimmte Zahlenkombinationen auf Nummernschildern verbietet. Der ehemalige Glauchauer Theaterdirektor gibt aber nicht auf.

Von Julia Lappert

erschienen am 19.12.2016



Glauchau. Seit Wochen steht das Telefon von Volker Krüger nicht mehr still. Nachrichten aus ganz Deutschland erreichen ihn, auch auf der Straße und beim Einkaufen wird er bis heute regelmäßig angesprochen. "Ich hab sogar Anrufe aus Celle, Stuttgart und Hamburg bekommen", sagt der ehemalige Glauchauer Theaterdirektor.

Was war passiert? Volker Krüger hatte sich im November an die "Freie Presse" gewandt, weil er sein Wechselkennzeichen, das er seit vielen Jahren für seinen Jaguar nutzt, nicht mehr zulassen konnte. Die Kosten für ein neues Kennzeichen und alle damit verbundenen Gebühren soll er selbst zahlen. Schuld daran ist eine Verordnung des Landkreises Zwickau, wonach seit Anfang Oktober bestimmte Zahlenkombinationen, die in rechtsextremen Kreisen als Codes verwendet werden, auf Kfz-Kennzeichen nicht mehr zugelassen werden. Darunter sind Kombinationen wie "18" und eben auch die "28", die Volker Krüger auf seinem Kennzeichen hat.

Die Zahlen stehen für den jeweiligen Buchstaben im Alphabet. "18" steht demnach für die Buchstaben A und H und weist auf "Adolf Hitler" hin. Die "28" für B und H. Die Zahl ist ein Synonym für die verbotene rechtsextreme Organisation "Blood & Honour" (zu deutsch: Blut und Ehre). Krüger hatte sich dieses Kennzeichen vor etlichen Jahren aber nicht selbst ausgesucht, es war ihm zugeteilt worden.

Nach dem Bericht der "Freien Presse" griffen etliche andere Me- dien die Geschichte auf. Über die Posse berichteten die "Bild"-Zeitung und "Der Spiegel". Der MDR sendete einen Beitrag in der Hauptnachrichtensendung "MDR aktuell". Für besonders viel Aufmerksamkeit aber hat der Beitrag im Satiremagazin "Extra 3" des NDR gesorgt. Darin wird Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk vorgeführt, weil sie nicht auf Anhieb erklären konnte, weshalb die Kombinationen verboten sind. "Das ist wirklich sehr peinlich für den Landkreis", sagt Volker Krüger. "Über diese Verordnung lacht jetzt die ganze Republik." Im sozialen Netzwerk Facebook haben das Video fast 13.000 Menschen geliked. Fast 5000 Kommentare sind darunter zu finden. Bei Youtube wurde der Beitrag mehr als 138.000-mal aufgerufen.

Die Geschichte abhaken will Krüger aber nicht. Er hat Widerspruch gegen die Verordnung eingelegt. "Der Landkreis wollte mir nur die Reservierungsgebühr von 2,60 Euro erstatten." Kurios ist zudem, dass ein Bekannter von Krüger vergangene Woche ein Kennzeichen in Glauchau mit der Kombination "HH" erfolgreich zugelassen hat. Die beiden H's sind die Initialen des Mannes, unter Rechtsextremen steht die Kombination jedoch für "Heil Hitler". "Das ist doch Behördenwillkür", sagt Krüger.

Zweifel an der neuen Regelung scheint man im Landratsamt nicht zu haben. Es gebe eine Vielzahl an Reaktionen, teilt Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk mit. "Sie bewegen sich von Irritation, Ablehnung bis hin zu Verständnis für die getroffene Festlegung." Der Landkreis wird aber trotz allem an dieser Regelung festhalten, so Schilk weiter.