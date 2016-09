Kita "GlÃ¼ckskinder" setzt weiter auf die Hoffnung

Kita "Glückskinder" setzt weiter auf die Hoffnung

Die Volkssolidarität hält an ihrem Vorhaben fest, in Glauchau ein Mehrgenerationenhaus einzurichten. Doch sie steht vor mehreren Hürden, was sich auf Eltern und Kinder auswirken kann.

Von Stefan Stolp

erschienen am 17.09.2016



Glauchau. Pünktlich zum Herbstfest hatte das Wetter ein Einsehen, die Hitze der letzten Tage war verflogen. Die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte "Glückskinder" konnten gestern mit ihren Eltern und Erzieherinnen feiern - mit Bastelstraße, Zauberkünstler und Lampionumzug. Wo die Kleinen aber das nächste Frühlingsfest feiern werden, ist noch völlig unklar. Geht es nach dem Willen des Trägers, also des Kreisverbandes Glauchau-Hohenstein-Ernstthal der Volkssolidarität, sollen die Kinder in ihren Gruppen und mit den jeweiligen Erzieherinnen in ein neues Domizil an der Hoffnung untergebracht werden. Dort plant der Verein ein Mehrgenerationenhaus, nachdem die Stadt bereits Anfang 2015 den Vertag mit der Volkssolidarität über die Kita "Glücksinder" in der Sachsenallee zum Jahresende 2016 gekündigt hatte. Doch es gibt Hindernisse.

Bedarfsplan. Der Verein hat zwar am 30. August einen Antrag beim Landkreis gestellt, in den Kita-Bedarfsplan 2017 bis 2019 aufgenommen zu werden. Doch die Chancen stehen eher schlecht. Im Planungsgespräch, bei dem der Antragssteller dabei war, wurde die Aufnahme in den Bedarfsplan abgelehnt, sagt Landkreissprecherin Ilona Schilk. "Derzeit wird das bestehende Betreuungsangebot für die Stadt Glauchau als bedarfsgerecht und ausreichend eingeschätzt", fügt sie hinzu. Für Ben Ulke, Sprecher der Volkssolidarität, ist dies noch keine Ablehnung, solange dem Verein nichts Schriftliches vorliege. Wir hoffen weiter."

Baugenehmigung. Um aus dem ehemaligen Jobcenter an der Hoffnung ein Mehrgenerationenhaus mit Kita, Seniorenwohnungen und Tagespflege zu machen, sind erhebliche Umbauten notwendig. "Wir bereiten das Projekt derzeit vor", sagt Ulke. Die Finanzierung sei gesichert, der Bauantrag liege im Rathaus. "Sobald dieser bestätigt ist, können wir mit dem Umbau des Hauses beginnen", sagt er weiter. Die Stadt wird den Antrag fristgerecht bearbeiten und eine Entscheidung fällen, sagt Glauchaus Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos).

Übergangslösung. Wo werden ab Januar 2017 die Kinder betreut, wenn die neue Kita noch nicht fertig ist? "Da die Stadt Glauchau sich momentan schwer tut, unserem Anliegen entgegen zu kommen, muss übergangsweise eine andere Lösung in Erwägung gezogen werden", sagt Ulke. Möglich sei die Unterbringung der Kinder in einer der anderen Kita der Volkssolidarität. In Frage kämen Meerane oder Lichtenstein. Kapazitäten seien vorhanden. Allerdings müsse bei Unterbringung von Glauchauer Kindern in einer anderen Stadt, Glauchau dafür bezahlen. Stimmt, bestätigte Oberbürgermeister Peter Dresler. Für einen neunstündigen Krippenplatz fallen 518 Euro im Jahr an, für einen adäquaten Kindergartenplatz sind es 164 Euro. Es werde aber unter den Kommunen gegenseitig verrechnet, denn die Stadt bekomme auch Geld, weil in Glauchau Kinder aus anderen Orten betreut werden.

Alternative. Die Stadt Glauchau bietet den Eltern eine Alternative an. Wer will, kann sich bis zum 30. September melden, um das Kind in die benachbarte Kita "Minis und Maxis" betreuen zu lassen. Zwölf Eltern haben das Angebot angenommen: Laut Ulke werden bei den "Glückskindern" etwa 60 Kinder von 13 Mitarbeitern betreut. Die Mehrheit der Eltern lehne die städtische Offerte jedoch ab. Der Grund: Dort arbeiten Erzieherinnen, die vor zwei Jahren noch beim Kindergarten der Volkssolidarität waren, sich wegen Querelen mit dem Träger krank meldeten. Hinzu kamen Auseinandersetzungen zwischen dem Großteil der Eltern und dem Träger. Die Folge: Viele Familien kündigten damals die Betreuungsverträge und heuerten in der städtischen Kita "Minis und Maxis" an. Die Erzeherinnen wurden seitens der Stadt dann dort beschäftigt.

Gebäude. Das Gebäude an der Hoffnung, in der das Mehrgenerationenhaus entstehen soll, ist im Privatbesitz. Laut Volkssolidarität ist der "Vermieter vom Projekt begeistert", auch wenn seitens der Stadt gemunkelt werde, dass ein weitere Supermarkt dort eingerichtet werden soll. Oberbürgermeister Dresler sagt zu konkreten Plänen nichts. Nur so viel: "Der Eigentümer hat nach meinem Kenntnisstand noch nicht über die Zukunft seines Gebäudes und Grundstückes entschieden."