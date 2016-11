Kita-Streit: Eltern schicken ihre Kinder nach Meerane

Glauchauer nehmen für die Betreuung ihrer Sprösslinge weite Wege in Kauf. Es ist die Folge eines Dauerkrachs zwischen Stadt und Volkssolidarität.

Von Stefan Stolp

erschienen am 22.11.2016



Glauchau/Meerane. Nadine Hegewald ist sich sicher, dass das alles klappt. Bis zum Jahresende besuchen ihre beiden Pflegekinder, zwei und vier Jahre alt, die Kindertagesstätte "Glückskinder" der Volkssolidarität in Glauchau. Ab Januar müssen die Kleinen dann aber nach Meerane in die dortige Kita "Buratino", weil ihr bisheriger Kindergarten dichtmacht und die Glauchauerin das Angebot der Stadt Glauchau, die Kinder in der benachbarten Kita "Minis und Maxis" unterzubringen, nicht annimmt. Damit ist Nadine Hegewald jedoch nicht allein, Insgesamt werden ab Januar 40 Jungen und Mädchen der Kita "Glückskinder" nach Meerane umziehen.

Aber warum nehmen die Eltern so etwas in Kauf und muten ihren Kindern diesen weiten Weg zu? Die Kindertagesstätte "Glückskinder" wird laut Beschluss des Glauchauer Stadtrates ab 1. Januar von der Stadt Glauchau als Träger übernommen und soll in der Kita "Minis und Maxis" aufgehen. Das ist die Folge eines Krachs zwischen der Stadt und dem Träger. Der Streit begann vor zwei Jahren, als mehr als 60 Eltern nach Querelen der Volkssolidaritäts-Kita plötzlich den Rücken kehrten und die Stadt die Betreuung derer Kinder übernahm.

Doch jetzt sind die Vorzeichen anders. Die Volkssolidarität genießt nun das Vertrauen der Eltern, die damals geblieben sind. "Wir wollen, dass die Gruppen erhalten bleiben und die Kinder ihre Erzieherinnen behalten können", sagt Nadine Hegewald. Doch dies sei mit der anstehenden Übernahme der Kita durch die Stadt nicht möglich, weil diese die Erzieherinnen nicht übernehmen will. Und so bleiben die Eltern bei der Volkssolidarität, wenn auch nicht mehr in Glauchau, sondern in Meerane. Für die Kinder wird eigens ein Shuttle-Verkehr angeboten.

Der Streit geht aber weiter. Zeitgleich plant die Volkssolidarität eine neue Kindertagesstätte in Glauchau. Sie soll in dem künftigen Mehrgenerationenhaus untergebracht werden, das an der Hoffnung 81 bis 83, dem ehemaligen Arbeitsamt, entstehen soll. Entsprechende Umbauarbeiten sind laut Volkssolidarität-Sprecher Ben Ulke geplant, die Baugenehmigung seitens der Stadt liege jedoch noch nicht vor. In dieser neuen Kita sollen künftig auch die 40 Kinder unterkommen, die zunächst mal nach Meerane müssen. Doch wann das soweit sein wird, steht momentan noch in den Sternen. Nadine Hegewald ist dennoch optimistisch. "Ich hoffe, dass es Mitte nächsten Jahres soweit sein wird", sagt sie. Auch die Stadt müsste ein Interesse daran haben, die Kinder möglichst schnell wieder nach Glauchau zurückzuholen. Denn für die Betreuung der Glauchauer Kinder in einer anderen Kommune fallen für die Stadt höhere Kosten an, als würden die Kinder in Glauchau untergebracht. "Das sind doch alles Steuergelder", sagt sie.

Doch die Stadt sieht derzeit keinen Bedarf an einer weiteren Kindertagesstätte in Glauchau. Die Bedarfsplanung ist nach Angaben des Jugendamtes im Landratsamt angepasst worden, also 40 weniger in Glauchau und dafür 40 mehr in Meerane. Sollten die Kinder von Meerane wieder einmal zurück nach Glauchau, müsste der Bedarfsplan wiederum verändert werden, ansonsten fallen erhebliche Mehrkosten für die Eltern an. Zum Problem der von Hegewald angesprochenen Fremdbetreuung teilt die Stadt mit: Die Betreuung von Kindern in Einrichtungen von Nachbarkommunen sei gängige Praxis. Werden Glauchauer Kinder nicht mehr in Glauchau betreut, so fallen die Betreuungskosten folglich auch nicht mehr in einer Glauchauer Einrichtung an - die Betreuungskosten werden dann von der jeweiligen Nachbarkommune abgerechnet.