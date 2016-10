Kreistag-Sitzungen finden 2017 wieder in Glauchau statt

erschienen am 05.10.2016



Zwickau/Glauchau. Der Kreistag wird auch 2017 seine vier planmäßigen Sitzungen in der Sachsenlandhalle in Glauchau abhalten. Das beschlossen die Kreisräte auf ihrer Sitzung am Mittwoch. Eine Diskussion zum Thema blieb aus.

In den vergangenen Jahren war wiederholt die Forderung aufgemacht worden, die Sitzungen an verschiedenen Orten des Landkreises, zumindest aber in regelmäßigen Abständen in der Kreisstadt Zwickau abzuhalten. Ein Grund für das Festhalten an der Sachsenlandhalle: Sie befindet sich im Eigentum des Landkreises. Die Sitzungen der Fachausschüsse werden wie bisher auch 2017 in Werdau stattfinden. (nkd)