Krippenu(ni)kat entsteht

erschienen am 01.12.2016



Vor der Glauchauer St. Georgenkirche packten Bildhauer Silvio Ukat (links) und Pfarrer Matthias Große kräftig mit an, um den Stall der neuen Krippe zu bauen. Dort sollen morgen zum Beginn des Weihnachtsmarktes in Glauchau die annähernd lebensgroßen Figuren einziehen, die Ukat in den vergangenen Wochen aus Linden- und Eichenholz gefertigt und bemalt hat. "Die Idee zu einer eigenen Krippe hatten wir schon länger", sagt Pfarrer Matthias Große. Allerdings wollte er lebendigen Figuren die Kälte zum Weihnachtsmarkt nicht zumuten. "Plastikfiguren fand ich nicht schön", so der Pfarrer. Über ihre Söhne, die dieselbe Klasse besuchen, entstand der Kontakt zwischen Große und Ukat. Damit doch ein bisschen Leben einzieht, werden ab morgen zwei Schafe aus dem Glauchauer Tiergehege ein Gastspiel vor der Kirche haben.