Landesgartenschau: Noch ein Versuch?

Nachdem sich Glauchau zweimal vergeblich beworben hat, wird diskutiert, ob ein weiterer Anlauf genommen werden soll. Zu den Ja-Stimmen gesellen sich auch nachdenkliche Töne.

Von Stefan Stolp

erschienen am 13.01.2017



Glauchau. Nein, einen "Hang zum Verlieren" hat die Stadt Glauchau nicht. Davon ist jedenfalls Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) überzeugt, obwohl die Stadt bei der Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2022 unter dem Motto "Hang zum Grünen" leer ausging - trotz der ihr vorher eingeräumten guten Chancen.

Soll sich Glauchau nach zwei Fehlversuchen nun ein drittes Mal um die Ausrichtung einer Landesgartenschau bewerben? Diese Frage geht derzeit in der Stadt um und die Meinungen sind unterschiedlich. "Unbedingt ja", sagt zum Beispiel Marcel Kruppa. Der scheidende Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion befürwortet eine neue Bewerbung. "Aller guten Dinge sind drei", sagt der 30-Jährige, der seinen Fraktionsvorsitz aufgibt, weil er vor beruflichen Herausforderungen steht. Und: Glauchau sollte es so machen wie Torgau: erst ein Landeserntedankfest ausrichten und dann die Gartenschau. Die nordsächsische Kreisstadt bekam für die Gartenschau 2022 den Zuschlag - eine Entscheidung, die in Glauchau für Enttäuschung, teilweise auch für Schockstarre sorgte angesichts der Hoffnungen, die sich die Glauchauer mit ihrer Bewerbung gemacht hatten.

Nachdenklichere Töne sind von Glauchaus Stadtoberhaupt Peter Dresler zu hören. Noch im August hatte er voller Optimismus die Bewerbung in Dresden abgegeben. Heute legt er sich nicht fest, ob es die Stadt noch einmal versuchen sollte. Die nächste Gartenschau, für die man sich bewerben kann, findet wahrscheinlich 2025 oder 2026 statt. Bis dahin sollten laut Dresler die infrastrukturellen Probleme, die es entlang des Prallhanges gibt, und weswegen sich die Stadt Glauchau zweimal vergeblich beworben hatte, gelöst sein. Vor allem die riesigen Industriebrachen sollten so lange nicht stehen bleiben. Das Gartenschaugelände sollte sich vom Gründelteich bis zur Wilhelmstraße erstrecken. Das sächsische Großereignis an anderer Stelle im Stadtgebiet kann sich Dresler, für den es sich nicht um eine Blümchenschau handelt, derzeit nicht vorstellen. Ohnehin müsse abgewartet werden, ob und wenn ja wie der Freistaat Sachsen die Bedingungen und Voraussetzungen für die Gartenschau nach 2022 festlegt. Eine Entscheidung, ob sich die Stadt nochmal bewerben soll, wird wohl erst der kommende Stadtrat treffen, der 2019 gewählt wird.

Dann will auch Stephan Wusowski (Freie Wähler) dem neuen Stadtrat angehören. Doch er sieht die Sache mit der Gartenschau kritisch. Bei allen Chancen, die eine Gartenschau für die Stadt bieten würde, fehlen ihm die Pläne, was nach dem Gro´ßereignis passieren soll. In ein solches Spektakel werden Steuergelder in Größenordnungen gepumpt und es würden Folgekosten auf die Stadt zukommen. "Was soll zum Beispiel mit dem Gründelhaus künftig geschehen", fragt Wusowski. Die Stadt habe es in Vorbereitung auf die Gartenschau erworben und wollte es sanieren lassen. Die Vorstellungen, was aus dem Haus künftig werden sollte, seien diffus.

Überhaupt sieht er es kritisch, dass der Freistaat in Form eines "Landesgartenschau-Lottos" Fördergelder bereitstellt, statt es ohne Prestige-Projekte den Kommunen zur Verfügung zu stellen.