Mädchen zerkratzen Autos in Meerane

erschienen am 25.08.2016



Meerane. Zwei 14-jährige Mädchen haben am Mittwochnachmittag fünf Fahrzeuge in Meerane zerkratzt. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, beschädigten die beiden Mädchen einen Toyota, einen Ford, einen Skoda, einen Nissan und einen Honda an der Karlstraße und Elisenstraße sowie an der Leipziger Straße.

Den Eigentümern entstand den Angaben nach ein Gesamtschaden von 5500 Euro. (fp)