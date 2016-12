Marstall: Hoffen auf Sensation

Der alte Pferdestall des Fürsten soll seit langem saniert werden. Die Stadt Waldenburg startet nun einen Versuch, an Geld zu kommen.

Von frank Dörfelt

erschienen am 08.12.2016



Waldenburg. Eine Vision machte sich am Dienstagabend breit im Waldenburger Stadtrat: Der Marstall gegenüber dem fast fertig sanierten Schloss wird zum "Bildungscampus" ausgebaut. Die Pläne dazu liegen schon ein paar Jahre in der Schublade von Bauverwaltung und Denkmalschutz. Freilich, und das ist das eigentliche Problem, muss das historische Bauwerk dazu erst einmal saniert werden. Die Pläne, den maroden Nordflügel abzureißen und die drei verbleibenden Gebäudeteile umfassend für die neue Nutzung herzurichten, sind teuer. Allein für den ersten Bauabschnitt bezifferte Bürgermeister Bernd Pohlers (Freie Wähler) die Kosten auf rund 7,5 Millionen Euro.

Hier stößt die Vision an ihre Grenzen, auch wenn der Silberstreif am Horizont "Nationale Projekte des Städtebaus" heißt und ein Förderprogramm ist. Ende November hat sich die Verwaltung dort für Fördermittel beworben. "Eine Förderung bis zu 90 Prozent ist möglich", erklärte Pohlers. Über die Jahre bis 2020 verteilt müsste die Stadt immerhin eine Dreiviertelmillion Euro an Eigenmitteln aufbringen. Pohlers musste die Räte trotzdem nicht lange bitten. Sie stimmten zu, den Betrag im Haushalt unterzubringen. Lediglich Jens Winter (Freie Wähler) und Herbert Stein (Die Linke) waren dagegen.

Ob das Geld jemals benötig wird, steht in den Sternen. Viel Hoffnung machte Bernd Pohlers den Stadträten nämlich nicht. Das Konto des Förderprogramms ist mit gerade mal 50 Millionen Euro gefüllt. Damit sollen bundesweit Vorhaben unterstützt werden. "Es wäre eine Sensation, wenn wir über das Programm Mittel bekommen würden", sagte der Bürgermeister. Immerhin habe sich die Kommune 2014 schon einmal um Fördermittel aus diesem Topf bemüht und sei abgelehnt worden. "2015 hat nicht eine Gemeinde aus Sachsen über diesen Weg Zuwendungen erhalten", machte er deutlich. Pohlers fasste die Bemühungen so zusammen: "Es ist ein Versuch". Immerhin wolle man sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben, um den Marstall vor dem Verfall zu retten.