Meerane und das Bad - eine unendliche Geschichte

Nichts wünschen sich die Teilnehmer an der "Freie Presse"-Umfrage so sehr wie ein Bad. 65 Prozent würden es für wichtig halten, dass wieder eine Schwimmstätte in die Stadt kommt. Aber die Chancen stehen schlecht.

Von Michael Stellner

erschienen am 30.08.2016



Meerane. Was vom Bade übrig blieb, sind Sträucher, Gestrüpp, Brennnesseln und eine trübe Wasserfläche. Wer heute im ehemaligen Meeraner Freibad schnorcheln möchte, braucht Mut. Aber fürs Planschen ist der Ort auch nicht mehr gedacht. Aus dem Schwimmbecken wurde nach der Wende ein Biotop.

Viele Meeraner trauern immer noch ihrem Bad hinterher. Dabei ist es seit mehr als 20 Jahren Geschichte. In der Befragung zur Lebensqualität in der Region "Steile Wand" geben 65 Prozent an, ein neues Bad wäre wichtig. Viele handschriftliche Vermerke machen zusätzlich auf die Notwendigkeit eines Bades aufmerksam. Der Wunsch ist da, aber er scheint unrealistisch.

Vom Anliegen der Meeraner weiß Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos). "Das kommt bei unseren Befragungen auch regelmäßig heraus", sagt er. Offiziell würde er den Bewohnern gerne den Wunsch erfüllen. Auch in diesem Jahr wieder hat Meerane einen Antrag beim entsprechenden Fördermittelgeber gestellt. Allein die finanzielle Größenordnung lässt das Projekt aber schon schwierig erscheinen. Mit 8 Millionen Euro Kosten kalkuliert das Rathaus. Im Fördertopf, der unter anderem auch den Schulhausbau beinhaltet, befinden sich aber nur 20 Millionen Euro. Kommunen aus allen Teilen des Freistaats balgen sich um die Summe. Dass Meerane für sein Bad tatsächlich einmal zum Zuge kommen würde, hält Ungerer für nicht wahrscheinlich. "Sie können sich selber ausrechnen, wie schlecht unsere Chancen stehen", sagt er. Dabei hat sich die Stadtverwaltung festgelegt, dass sie kein Spaßbad und kein Freibad möchte, sondern eine Schwimmhalle. Diese könnte als Schulschwimmhalle genutzt werden und somit die Förderkriterien erfüllen. Die meisten Bewohner wären vermutlich trotzdem glücklich.

Wer aber von den Entscheidern wirklich hinter so einem Schwimmbad-Bau stehen würde, ist fraglich. Hinter vorgehaltener Hand erzählen einflussreiche Stadtratsmitglieder schon einmal, dass sie so ein Projekt gar nicht mittragen würden. Die Folgekosten seien zu groß, der Nutzen zu gering. Aber das sei öffentlich kaum zu kommunizieren, weil es die Leute nicht nachvollziehen können würden, sagte ein Fraktionsvorsitzender schon vor Jahren.

Es gab auch Stadträte, die vermutet hatten, Ungerer würde ein Bad sozusagen als Wahlgeschenk kurz vor der Abstimmung 2015 aus dem Ärmel zaubern. Eine dubiose Ausschreibung nährte diese Gerüchte sogar noch. Ein Bauportal hatte den Neubau einer Schwimmhalle in Meerane ausgeschrieben, jedoch ohne Zutun der Stadtverwaltung. Vermutlich hatte das Portal nur zusammengetragen, was seit Jahren in der Diskussion war.

Der letzte wirklich ernsthafte Anlauf, ein Bad für Meerane zu bauen, ist inzwischen 20 Jahre her. Am 6. Juni 1996 war die Grundsteinlegung für das Spaßbad "Acapulco" im Gewerbegebiet. Kurz darauf zogen sich die Investoren zurück und hinterließen eine Baugrube. Heute gibt es nicht einmal mehr die.