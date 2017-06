Meeraner Kunstverein vor dem Aus gerettet

erschienen am 15.06.2017



Meerane. Der Meeraner Kunstverein wird weiterhin Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie "Art In" organisieren. In der Mitgliederversammlung am Mittwochabend ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Dazu zählen der Unternehmer Thomas Liek als neuer Vorsitzender, der Unternehmer Rainer Hempel als Schatzmeister, der Physiker Hans-Gottfried Hempel und die Kunststudierte Thuy Winkler als weitere Vorstandsmitglieder. Die etwa 55 anwesenden Mitglieder haben diese vier Personen einstimmig gewählt. Damit ist die komplette Besetzung des Vorstands ausgewechselt. Die Vereinsvorsitzende und die Schatzmeisterin hatten zuvor das Handtuch geworfen. Die restlichen Vorstandsmitglieder haben nicht erneut kandidiert. (tgo)