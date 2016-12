Modellbauer bevölkern Mitropa

Die ehemalige Gaststätte im Glauchauer Bahnhof wird zum Mekka für Eisenbahnfreunde umgebaut. Die Interessengemeinschaft zeigt derzeit eine Ausstellung.

Von Stefan Stolp

erschienen am 29.12.2016



Glauchau. Reger Andrang herrschte gestern an den Modellbahnen im ehemaligen Glauchauer Mitropa-Restaurant. Die Interessengemeinschaft Modellbahn, die sich dieses Jahr dem Verein "Traditionslok 583047" angeschlossen hat und bei der es derzeit etwas hektisch zugeht, zeigt ihre Anlagen.

Seit dem ersten September haben die jungen Modellbauer, es handelt sich um Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 13 Jahren, ihr Domizil in der alten Mitropa. Die Erwachsenen der Interessengemeinschaft haben damit angefangen, die Räume auf Vordermann zu bringen. So entstehen im ehemaligen Küchentrakt der Bahnhofsgaststätte derzeit ein Bastelraum, ein Aufenthaltsraum sowie ein Elektronikzimmer. "Allein in dem Elektronikzimmer stecken etwa 100 Stunden Arbeit", sagt Heiko Salzer, einer der Erwachsenen, die die Kinder in die Welt des Modellbahnbaus einführen. Die Wände wurden verputzt, Fenster abgedichtet und die Fußböden in Ordnung gebracht. "Seit September absolvieren wir derzeit die dritte Ausstellung", fügt Salzer hinzu. Weitere Arbeit steht noch bevor, denn das künftige Bastelzimmer und der Aufenthaltsraum sind noch nicht fertig.

Salzer selbst ist leidenschaftlicher Modellbahner, begann als Kind im Modellbahnclub und zeigt heute den Kindern etliche Tricks und Kniffe, wie man bestimmte Bauteile einer Eisenbahnanlage mit wenigen Mitteln selber herstellen kann, anstelle sie teuer einzukaufen. So bestehen zum Beispiel Straßenlampen auf einer der Modellbahnanlagen aus Messingstäben und LED-Lämpchen. Auf einer anderen Anlage fahren neben den Zügen auch Autos auf einer Straße. Unter der Straße sind elektronische Halteeinrichtungen angebracht, die die Autos zum Stehen bringen. Kurze Zeit später fahren sie - wie von Geisterhand geführt - weiter. "Die haben wir aus alten Relais selbst hergestellt", sagt Salzer. In der Interessengemeinschaft, die bislang zur Glauchauer Kindervereinigung gehörte und zuletzt in der Villa an der Chemnitzer Straße untergebracht war, dort aber raus musste, lernen derzeit fünf Kinder je nach Alter und Begabung unterschiedliche Fertigkeiten im Umgang mit Holz, Metall und Plaste. Zudem bekommen sie Einblicke in die Elektrotechnik und Elektronik. Und sie eignen sich dabei auch Ausdauer, Geschick und Einfallsreichtum an.

Die Ausstellung in der ehemaligen Mitropa ist noch heute von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Zeitgleich stellen die Mitglieder des Modellbahnclubs Glauchau in ihrem Domizil an der Österreicher Straße aus.