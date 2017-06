Neue Kinderärztin in Meeraner Praxis eingestellt

Julia Gestrich behandelt zukünftig die kleinen Patienten von Ingrid Knopke - allerdings in modernisierten Räumen. Ihr Weg zur Medizinerin ist ungewöhnlich.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 07.06.2017



Meerane. Der klassische Weg zur Ärztin verläuft häufig so: Die Abiturientinnen absolvieren über mehrere Jahre ein Studium und danach eine Facharztausbildung. Später müssen sie sich zwischen der Arbeit in einem Krankenhaus und einer ambulanten Praxis entscheiden. Bei Julia Gestrich, Meeranes neuer Kinderärztin, verlief dieser Weg jedoch ein wenig anders.

Denn nach der Schule legte die gebürtige Berlinerin ihre Hände am liebsten auf weiße und schwarze Klaviertasten. Das Musikstudium war ihre Leidenschaft. Doch dann wurde sie Grundschullehrerin. Gestrich unterrichtete Kinder an einer Berliner Schule. Als sie 34 Jahre alt war und bereits eigene Kinder bekommen hatte, beschloss sie, ihr Leben noch einmal völlig zu verändern. Noch während der Mutterschaft wälzte sie Lehrbücher. Dieses Mal studierte sie jedoch keine Noten, sondern menschliche Körper und Krankheiten.

Julia Gestrichs ungewöhnlicher Weg zur Medizinerin bringt sie nun nach Meerane. Ab Mitte Juli führt die 51-Jährige die Kinderarztpraxis von Ingrid Knopke weiter. Die Praxis gehört dann zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Glauchauer Klinikums und zieht von der Kantstraße an die Poststraße. Laut der Klinikverwaltung sind die neuen Räume modernisiert und mit einer Stillecke und einem Wickelbereich ausgestattet. In dem Gebäude ist bereits eine Augenarztpraxis des MVZ angesiedelt. Die Patienten erwartet noch eine weitere Veränderung. Statt an vier ist die Kinderarztpraxis künftig nur noch an zwei Nachmittagen geöffnet. Dafür sind die Sprechzeiten am Vormittag etwas ausgedehnt.

Mit dem Ortswechsel nimmt die jahrelange medizinische Versorgung an der Kantstraße ein Ende. Die Kita "Kinderland" wird in Zukunft die ehemaligen Praxisräume nutzen. Über ein Vierteljahrhundert hat Ingrid Knopke Kinder von der Geburt an und teilweise bis zum 18. Lebensjahr dort betreut. Die Ärztin berichtet, dass sie in den 90er-Jahren so viele Patienten hatte, dass manchmal die Mittagspause ausfallen musste. Die Lage entspannte sich erst, als sich eine zweite Kinderärztin in der Stadt niedergelassen hat. Laut Knopke ist es trotz des Bevölkerungsrückgangs wichtig, dass weiterhin zwei Kinderärztinnen in Meerane praktizieren. "Gerade zu den Grippe-Zeiten wäre es zu viel Arbeit für eine einzige Ärztin", sagt die 66-Jährige. Damit ihre Nachfolgerin nahtlos die Arbeit aufnehmen kann, hat sie ihren Ruhestand um ein halbes Jahr aufgeschoben. Denn Gestrich hat zuletzt die Glauchauer Kinderärztin Rita Mészáros-Funke während der Elternzeit vertreten. Sachsen und ihre Patienten will die Mutter von drei Kindern so schnell nicht mehr verlassen. "Wir haben uns hier verwurzelt", sagt sie. In Chemnitz lebt die Familie mit Hund, Katze und Schafen auf dem eigenen Grundstück. Wenn Julia Gestrich Zeit für sich hat, dann setzt sie sich auch heute noch genau wie als junge Frau ans Klavier.