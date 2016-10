Neue PlÃ¤ne im alten Top-Motel

Neue Pläne im alten Top-Motel

Nachdem klar ist, dass keine Asylbewerber in der Weidensdorfer Anlage unterkommen, investiert der Eigentümer nun in ein anderes Projekt. Vom Erfolg ist er überzeugt.

Von Stefan Stolp

erschienen am 05.10.2016



Glauchau. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Die ehemaligen Hotelzimmer werden durch umfangreiche Baumaßnahmen in altersgerechte Wohneinheiten umgewandelt. In jeder Wohneinheit entstehen eine kleine Küche und ein barrierefreies Bad. Künftig sollen in den insgesamt 25 ebenerdigen Zimmern des ehemaligen Top-Motels in Weidensdorf ältere Leute betreut wohnen. Der Eigentümer der Anlage, Mustafa Köprülü, ist sich sicher, dass sein Konzept aufgeht. Bedarf sei vorhanden, er habe schon für sämtliche Zimmer Nachfragen. Im ersten Quartal 2017 können nach seinen Worten die Mieter kommen. Der erste ziehe bereits heute ein, zunächst vorübergehend in ein möbliertes Zimmer. Bedarf an Wohnungen gebe es nach wie vor, auch wenn es in Glauchau schon zahlreiche Anlagen des betreuten Wohnens gibt.

Ursprüngliche Pläne, das ehemalige Top-Motel als Asylbewerberunterkunft zu nutzen, sind vom Tisch. Köprülü hatte von Anfang an die Bedingung gestellt, nur Flüchtlingsfamilien zu beherbergen, daraufhin zog das Landratsamt das Interesse zurück. Nun gebe es für die Anlage am Stadtrand von Glauchau eine neue Perspektive.

Bereich für die künftigen Bewohner entstehen. Um sämtliche Pläne in die Tat umsetzen zu können, investiert der Eigentümer nach eigenen Angaben etwa 350.000 Euro.

Köprülü hat vor mehr als fünf Jahren das ehemalige Top-Motel in Weidensdorf erworben und betrieb es unter dem Namen "Dolce Vita".