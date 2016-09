Neue Schilder in der Innenstadt: Unklarheiten bleiben trotzdem

In den vergangenen anderthalb Wochen hat die Meeraner Innenstadt einige neue Verkehrszeichen erhalten. Noch nicht alle Autofahrer kommen mit den neuen Regeln zurecht.

Von Julia Lappert

erschienen am 22.09.2016



Meerane. Anfang September hatte der Stadtrat das neue Verkehrskonzept für die Innenstadt beschlossen, das kurz darauf schon umgesetzt wurde. "Freie Presse" hat getestet, wie die neuen Regeln angenommen werden.

Stop-Schild: So sehnsüchtig erwartet wurde wohl selten ein neues Verkehrszeichen, wie jenes an der Ausfahrt von der Marienstraße auf die August-Bebel-Straße. In Meeraner Facebook-Gruppen wurde das neue Schild von vielen befürwortet. In der Vergangenheit passierten an der Stelle häufig Vorfahrtsfehler. Bisher mussten Autofahrer, die aus der Marienstraße kamen, allen anderen die Vorfahrt lassen. Jetzt gilt: Der Autofahrer, der aus der Marienstraße kommend rechts auf die August-Bebel-Straße abbiegen möchte, hat Vorfahrt vor dem Linksabbieger aus der Augasse, sofern sich kein Fahrzeug auf der August-Bebel-Straße befindet. Alle beobachteten Autofahrer hielten am neuen Stop-Schild. Die neue Vorfahrtsregel war einigen aber noch nicht geläufig.

20er-Zonen: Die Marienstraße darf nur noch mit 20 Stundenkilometern befahren werden. Auch wenn die Autofahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht streng einhalten, sei der Unterschied schon spürbar, sagt Raik Lichtenstein vom Café am Markt. "Als 30 km/h erlaubt waren, sind die Autos mit 40 bis 50 km/h hier durchgefahren, jetzt fahren die meist zumindest zwischen 25 und 30 km/h", sagt Lichtenstein. Auch Cong Bui, Inhaber des Textilgeschäfts in der Marienstraße, hat den Eindruck, dass es deutlich langsamer und ruhiger zugeht vor seinem Laden. Einen stationären Blitzer auf der August-Bebel-Straße halten Lichtenstein und Bui für dringend nötig. Es sei nicht nur zu laut, sondern vor allem für Fußgänger gerade in den Abend- und Nachtstunden extrem gefährlich. "Hier werden regelrechte Rennen gefahren", so Lichtenstein. Wann das Gerät kommen soll, ist noch offen. 20 Stundenkilometer sind zudem auf der Badener Straße, der Oberen Mühlgasse und der Friedrichstraße erlaubt. Dort waren einige beobachtete Autos aber auch schneller unterwegs.

Parken: Auf der Marienstraße darf montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr und samstags zwischen 8 und 12 Uhr eine Stunde lang mit Parkscheibe geparkt werden. Außerhalb dieser Zeiten kann jeder dort unbegrenzt sein Auto abstellen.

Neumarkt: Vom Neumarkt auf die August-Bebel-Straße darf nun in beide Richtungen abgebogen werden. Umgekehrt geht es nicht mehr, weil der Rückstau zu lang war. Händler Cong Bui bedauert das. "Wer von der August-Bebel-Straße auf die Marienstraße will, muss nun wieder einen großen Umweg fahren."