Neue Straße: Waldsachsen ist skeptisch

Meeranes Bürgermeister Ungerer hat die Pläne zur neuen Umgehung durch das Gewerbegebiet vorgestellt. Damit soll der angrenzende Ortssteil vom Verkehr entlastet werden. Von den betroffenen Bürgern gibt es jedoch Widerspruch.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 10.02.2017



Waldsachsen. Skepsis schwingt in jeder Frage mit, die die Waldsachsener an Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) richten. In einer Einwohnerversammlung am Mittwochabend hat ihnen der Stadtchef die Pläne zur Verlegung der S 288 vorgestellt. Diese soll nicht mehr durch den Meeraner Ortsteil, sondern durch das Gewerbegebiet an der B 93 verlaufen, das um ein Teilstück erweitert wird. Der Stadtrat hat das bereits abgesegnet.

"Die Lkw, die aus Leipzig kommen, werden trotzdem durch Waldsachsen fahren, weil das der kürzere Weg ist", sagt ein Bürger. Es ist die größte Sorge der Einwohner: Der Durchgangsverkehr im Ort wird selbst mit der neuen Straße nicht abnehmen. Sie befürchten außerdem, dass sich die Lärmbelastung durch das vergrößerte Gewerbegebiet sogar noch erhöhen könnte.

Ungerer versucht die Kritik zu entkräften. Wenn die bisherige Staatsstraße als Ortsstraße übernommen wird, könne die Stadtverwaltung dort den Verkehr regeln. Verkehrsberuhigte Zone, geschlossene Straße - alles sei denkbar. "Wie die Straße dann genau aussehen wird, wollen wir aber gemeinsam mit ihnen planen", sagt Ungerer. Zudem könnten Probleme fehlender Fußwege, zu enger Straßenverlauf und Wismutschotter in Angriff genommen werden.

Ein anderer Zuhörer kritisiert die Entwässerung. "Mein Haus ist schon jetzt überflutet", sagt der Mann. Noch mehr Wasser könne im Zuge des Straßenbaus und der neuen Industrieflächen nicht in den Waldsachsener Bach eingeleitet werden. Auch hier verspricht der Meeraner Stadtchef, dass eine Lösung gefunden wird. So könnte man zum Beispiel ein neues Trockenbecken bauen. Dafür seien hydraulische Berechnungen nötig.

Ob die neue Staatsstraße überhaupt in den kommenden Jahren gebaut werden kann, hängt momentan noch von den betroffenen Grundstückseigentümern ab. Denn diese müssten dafür Flächen an den Freistaat verkaufen. "Ich appelliere an alle Eigentümer, den Verkauf zu überdenken", sagt Landwirt Tobias Tratz. Sein Argument: Immer mehr landwirtschaftliche Flächen würden sich in Betonwüsten verwandeln. Seiner Meinung nach werden keine weiteren Industrieflächen gebraucht.

Ungerer hält dem entgegen, dass die Flächen im bisherigen Gewerbegebiet zu 80 Prozent ausgelastet seien. Die Stadt profitiere mit der Gewerbesteuer erheblich von neuen Unternehmen, die sich in Meerane niederlassen - wie zuletzt die DHL. Zwischen 2011 und 2015 habe zwar die Einwohnerzahl in Meerane abgenommen, sich die Anzahl an Arbeitsplätzen jedoch gesteigert. Ungerers Vision: Ein Zweckverband könnte sich um die Vermarktung des gesamten Gewerbegebiets, einschließlich der Crimmitschauer Flächen, kümmern. "Ich habe nicht den Anspruch, dass die Stadt zum Dorf wird", sagt Ungerer. Sollten sich die Grundstückseigentümer querstellen, könnten sie über ein Verfahren enteignet werden.