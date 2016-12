Neuer Spielplatz: Eltern packten mit an

erschienen am 02.12.2016



Glauchau. Die Kindertagesstätte "Kinderparadies" in Niederlungwitz hat einen neuen Spielplatz. Schaukel, Rutsche, Mini-Boot und Sandkasten wurden am Freitagvormittag eingeweiht. Die Kosten für die Anschaffung der Spielgeräte belaufen sich auf 22.000 Euro. Beim Aufbau haben viele Eltern mit angepackt. Die Helfer waren rund 250 Stunden im Einsatz. "Dazu gehörten auch einige Muttis, die handwerklich fit sind", sagte Uwe Wanitschka, der zur Spielplatz-Eröffnung den Zusammenhalt im Dorf beschwor. "Man sieht, was wir erreichen können, wenn gemeinsam angepackt wird", sagte Wanitschka. (hof)