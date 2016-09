Neues Kinderplanschbecken soll nÃ¤chstes Jahr stehen

Neues Kinderplanschbecken soll nächstes Jahr stehen

Ein holländischer Hersteller liefert eine große Badespaßlandschaft nach Glauchau. Auf den ersten Blick ein Volltreffer, doch es gibt auch warnende Stimmen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 10.09.2016



Glauchau. Bis mindestens Mitte nächster Woche kann man sich im Glauchauer Sommerbad noch erfrischen. Vor allem die kleinen Badbesucher sollen Spaß haben, auch wenn das Planschbecken marode ist. Doch die Tage dieses Beckens sind gezählt. Wenn nächstes Jahr die neue Badsaison eröffnet wird, soll eine neue Badelandschaft für die kleinen Kinder zur Verfügung stehen. "Jungle Style" heißt das Becken, das der holländische Hersteller Aqua Drolics liefern und montieren soll. Der Name verrät es, es geht im künftigen Planschbecken zu wie im Dschungel - mehrere Wasserrutschen, Klettermöglichkeiten und andere Wasserspielgeräte. Insgesamt werden es sieben sein. Die Kosten für die neue Badelandschaft, deren Wasserfläche 66 Quadratmeter betragen wird, liegen bei 113.000 Euro. Der Stadtrat hat den Liefer- und Montageauftrag an die Niederländer bereits vergeben.

Doch in die Vorfreude auf ein attraktives Kinderplanschbecken mischen sich auch Bedenken. "Es ist schön und gut, dass wir ein so attraktives Planschbecken bekommen", sagt CDU-Stadtrat Andreas Winkler gegenüber der "Freien Presse", doch werde auch an die Folgekosten gedacht? Eine solche Badelandschaft müsse gewartet werden, damit sie lange hält. Der Hersteller bietet auf seiner Internetseite Wartungsverträge an. Kalk, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung würden regelmäßige Wartung erfordern. Die Stadt Glauchau verzichtet auf einen Wartungsvertrag, sondern will es selber machen. Es gibt laut Angaben aus dem Rathaus keine wartungspflichtigen Teile in der gesamten Badelandschaft.

Die 113.000 Euro für Lieferung und Montage sind aber noch nicht alles. Es kommen noch weitere Kosten auf die Stadt zu. Allein die Betongrundplatte mit entsprechenden Düsen, auf der das Becken errichtet werden soll, kostet laut Stadtverwaltung zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für den Abriss und die Entsorgung des alten Beckens. Denn an dieser Stelle soll eine Liegeweise entstehen. Alle dafür notwendigen Arbeiten werden nach den Worten von Heike Joppe, stellvertretende Fachbereichsleiterin für Planen und Bauen im Rathaus, in den nächsten Wochen ausgeschrieben.

Das neue Kinderplanschbecken ist Bestandteil des Sanierungskonzeptes im Glauchauer Sommerbad, das vor mehr als 90 Jahren eröffnet worden ist. Vertreter der Stadt Glauchau haben sich laut Joppe mit verschiedenen Varianten eines Planschbeckens auseinandergesetzt, andere Freibäder in der Umgebung und Fachmessen besucht.

Wie dringend notwendig ein neues Kinderplanschbecken ist, hatte sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt. Ausgerechnet an einem der heißesten Tage musste das Becken gesperrt werden, weil Fliesen abgefallen waren. Notdürftig wurden daraufhin Plastebassins aufgestellt.