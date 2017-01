Neugeborenes wiegt 5,37 Kilo

Emil Recklies ist vermutlich das schwerste Baby, das in den vergangenen Jahren in Westsachsen geboren wurde. Zum errechneten Geburtstermin in zwei Wochen hätte er sechs Kilo gewogen.

Von Andreas Tröger

erschienen am 28.01.2017



Lichtenstein. Andrzej Popiela nennt ihn lachend "unseren Herkules". Diese Anleihe aus der griechischen Mythologie ist alles andere als weit hergeholt. Denn Emil Recklies hat wahrlich Heldenmaße. Zumindest, was das Gewicht angeht. Bei seiner Geburt am Mittwoch wog er 5370 Gramm. Und das bei einer Größe von 54 Zentimetern. "Ja, das Kind ist schon ziemlich kompakt", sagt der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am DRK-Krankenhaus in Lichtenstein. Emil ist vermutlich das schwerste Baby, das in den vergangenen Jahren in Westsachsen auf die Welt kam.

Popiela hat Emil auf die Welt geholt. Per Kaiserschnitt. "Das ging nicht anders. Die Fruchtblase war schon geplatzt." Der eigentliche Termin, an dem das Kind von Isabel Recklies und Sebastian Bernhardt aus Neuwürschnitz zur Welt kommen sollte, war der 8.Februar. "Theoretisch hatten wir also noch zwei Wochen Zeit. Da hätte es Emil wohl auf sechs Kilogramm gebracht", vermutet Popiela. Aber auch so sei ein solches Gewicht außergewöhnlich. Immerhin wog das Rekordbaby bei der Geburt fast zwei Kilogramm mehr als im Durchschnitt üblich. Das hat selbst den Facharzt überrascht. "Wir hatten nach der Ultraschall-Messung mit 4700 bis 4900 Gramm gerechnet", so Popiela. An ein Kind mit mehr als 5300 Gramm Geburtsgewicht könne er sich während seiner Zeit als Chefarzt nicht erinnern. In Cottbus nicht, wo er fast elf Jahre tätig war, und auch nicht in Lichtenstein. Das vor Emil letzte Kind mit einer Fünf vor dem Komma sei im November 2015 im DRK-Krankenhaus geboren worden. Das wog exakt fünf Kilogramm. Ein ähnlich "schwerer Fall" ist noch aus dem Pleißental-Klinikum Werdau bekannt. Dort kam am 22. Oktober 2016 ein Junge mit 5180 Gramm zur Welt. Für Mutter Isabel Recklies (35) ist Emil das dritte Kind. Bruder Vincent (11) sei mit 4600 Gramm auch schon ein Schwergewicht gewesen, während Schwester Emmi (8) mit 3070 eher zu den Leichtgewichten gehörte. Die Geschwister haben Emil gestern kennengelernt. "Ihn gestreichelt und sich über seine weiche Haut gefreut", erzählte Isabel, die in einer Apotheke in Niederwürschnitz arbeitet. Vater Sebastian Bernhardt (27), Vertriebsingenieur bei einer Firma in Schwaben, ist zum ersten Mal Vater geworden. Er war dabei, als Emil auf die Welt kam. Klar sei ihm ein wenig mulmig gewesen. Umso mehr, da es eigentlich eine spontane Geburt werden sollte. "Aber es ging alles sehr schnell." Und ja, "die fünf Kilo auf dem Arm spürt man schon". Emils Geburt ist für die Eltern im wahrsten Sinn wohl das schwerwiegendste Ereignis des Jahres. Aber es soll noch ein anderes geben. "Am 3. Juni werden wir heiraten", so Isabel.