Noch keine Hinweise nach Vandalismusschäden in Meerane

Unbekannte Täter hatten Ende November die Sitzgelegenheiten im Wilhelm-Wunderlich-Park beschädigt. Eine Online-Abstimmung, um an Spenden zu kommen, läuft bisher schleppend.

Von Julia Lappert

erschienen am 07.12.2016



Meerane. Zufrieden ist der Meeraner Udo Friedrich nicht. Fast täglich bewirbt er im sozialen Netzwerk Facebook seine Spendenseite für die Aktion "Zusammentun". Dort werden gemeinnützige Projekte aus ganz Deutschland vorgestellt. Das Projekt, dass die meisten Stimmen erhält, kann Sachleistungen im Wert von bis zu 20.000 Euro von der "R+V Versicherung" bekommen. Udo Friedrich will damit Spenden für einen Wiederaufbau der Sitzgelegenheiten am Vereinsheim "Uhu" im Wilhelm-Wunderlich-Park sammeln. Diese sind vor einigen Wochen von unbekannten Tätern umgeworfen worden. Stand gestern Abend sind 450 Stimmen für das Meeraner Projekt abgegeben worden. "Viel zu wenig", findet Udo Friedrich. "Wir brauchen mindestens doppelt so viele Stimmen, um auf dem dritten Platz zu landen", sagt Friedrich. "Irgendwie tun sich die Leute schwer mitzumachen", sagt er. Dennoch gibt sich Friedrich optimistisch. "Man muss es zumindest probieren". Noch vier Wochen sind Zeit, um dem Projekt seine Stimme zu geben.

Sein ganz großer Wunsch wäre es allerdings, die Täter zu finden, die die überdachten Sitzgelegenheiten so beschädigt haben, dass die Stadt nur noch Kleinholz daraus machen konnte. Doch auch mehrfache Zeugenaufrufe durch die Polizei und sogar eine durch die Stadt ausgesetzte Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise, haben bisher nichts gebracht. "Uns fehlen leider schlichtweg Zeugen", sagt Polizeisprecherin Anett Münster.

Die Beschädigungen an den Sitzgelegenheiten waren nur der traurige Höhepunkt einer Serie von Zerstörungen, die Meerane seit dem Sommer beschäftigt hat. Am gleichen Wochenende Mitte November machten sich unbekannte Täter an Sitzbänken im Erlengrund zu schaffen und hievten die Bänke samt Verankerung aus der Erde. Zwei dieser Bänke standen zu dem Zeitpunkt nach Angaben der Stadtverwaltung gerade mal zwei Monate. Mehrere Verkehrsschilder an der Guteborner Allee sind am gleichen Wochenende ebenfalls beschädigt worden. Unbekannte hatten auch mehrfach Gully-Deckel auf die Äußere Crimmitschauer Straße gelegt.

Anfang November hatten sich unbekannte Täter bereits im Bereich des Westrings an mehreren Briefkästen, Straßen- und Klingelschildern sowie mindestens einem Auto zu schaffen gemacht und diese mit Farbe beschmiert. Ein Mann war in diesem Zusammenhang von der Polizei festgestellt worden. Für Ärger hatten auch jene Täter gesorgt, die Ende August und Anfang Oktober die Toiletten am Bahnhof und am Teichplatz beschädigt hatten.

Der Schaden, den die Vandalen durch ihre Zerstörungswut angerichtet haben, dürften sich insgesamt auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

freiepresse.de/zusammentun