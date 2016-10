Novum in der Stadt: Glauchauer schnuppern Erstliga-Luft

Akteure der höchsten Spielklasse werden sich die Ehre geben. Nicht auf dem Fußballfeld, nicht in der Turnhalle, sondern auf dem Stausee.

Von Cornelia Kunze

erschienen am 22.10.2016



Glauchau. Seit wenigen Tagen steht es fest: Glauchau ist erstligatauglich. Zumindest im Sport. Und das ist ein Novum. Denn bisher wurde in der Stadt noch kein Spiel innerhalb der 1. Bundesliga ausgetragen, bei dem sowohl die gastgebende Mannschaft als auch der Austragungsort diesen Stempel auf der Brust hatten. Das wird mit dem ersten Juliwochenende 2017 anders. Auf dem Glauchauer Stausee werden an zwei Tagen Partien der 1. Bundesliga im Kanupolo ausgetragen. Mit dabei: der Kanusport- und Spielverein (KSV) Glauchau.

Die Herrenmannschaft hatte erst im August dieses Jahres den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse Deutschlands geschafft - und nun einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. "So klar war das nicht, dass wir einen Spieltag ausrichten dürfen, denn das ist auch an einige Bedingungen geknüpft. Und schließlich waren wir nicht die einzigen Bewerber", sagt KSV-Mannschaftskapitän Chris Ziese. Zumal es insgesamt nur vier Spieltage, die in Turnierform ausgetragen werden, gibt. Doch die Mitglieder des Bundesliga-Ausschusses Kanupolo befanden den Glauchauer Stausee, das Umfeld und vor allem den Verein als geeignet und gaben Glauchau den Zuschlag.

"Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch in unserer Heimatstadt Erstliga-Spiele zeigen können", sagt Chris Ziese. Für den 25-Jährigen und seine Mitstreiter im KSV bedeutet das neben dem sportlich hohen Anspruch der Spiele zudem einen Kraftakt beim Organisieren sowie nicht unerhebliche finanzielle Anstrengungen. Immerhin sind fünf Bundesliga-Mannschaften zu Gast, und am Wochenende zuvor ist der Verein bereits Gastgeber für die Ostdeutsche Meisterschaft. Gespielt wird zwar nur auf einem Feld, doch dafür müssen nach Erstligareglement beispielsweise Stege für die Schiedsrichter im Wasser aufgebaut werden, die genau entlang der Längsbegrenzung führen. Die Zuschauer indes können vom Stauseedamm aus bequem die Partien im 45-Minuten-Takt verfolgen. "Wir hoffen, dass wir dazu eine ganze Menge Besucher begrüßen können", sagt Ziese.

Die Herrenmannschaft des KSV hat bereits in der Saison 2015 Bundesligaluft geschnuppert. Mit Saisonende 2014 war ihr erstmals der Aufstieg gelungen. Eine Premiere in der Vereinsgeschichte. Sich schon 2015 für die Austragung eines Spieltages zu bewerben, stand jedoch nicht zur Debatte. "Da ging es erst einmal darum, zu schauen, wie das abläuft in der 1. Bundesliga", erinnert sich Ziese. Beendet worden war die Saison damals unglücklich mit dem Abstieg. Doch das ist Geschichte. So will der KSV nicht nur am ersten Juliwochenende 2017 erfolgreich sein, sondern zum Saisonende dafür gesorgt haben, dass Glauchau erstklassig bleibt.