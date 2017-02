Palla: Verein warnt vor Abriss

Der Stadt Glauchau ist es bislang nicht gelungen, den Industriekomplex an den Mann zu bringen. Umso näher rückt der Abbruch. Doch das will der Denkmalverein verhindern und erhöht den Druck.

Von Stefan Stolp

Glauchau. Für Micheal Bley wäre es eine Katastrophe. "Wenn dieser Fall eintritt, dann ist Glauchau endgültig nicht mehr Glauchau", sagt er. Schon viele Gebäude, die einst das Stadtbild prägten, seien in der Vergangenheit verschwunden. Wenn jetzt auch noch die denkmalgeschützte Palla-Industriebrache entlang der Otto-Schimmel-Straße dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, sei das Ende der Fahnenstange erreicht. Michael Bley ist der stellvertretende Vorsitzende des Glauchauer Denkmalvereins.

"Wir haben uns im Verein mit der Palla-Problematik beschäftigt und sind der Auffassung, dass dieses ortsbildprägenden Ensemble unbedingt erhalten bleiben muss", sagt er. Doch woher rührt die Angst der Denkmalschützer, dass dieser riesige Gebäudekomplex dem Erdboden gleichgemacht werden könnte? Im neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2017/18, dem der Stadtrat mehrheitlich zugestimmt hat, ist der Abriss der Palla vorgesehen. 650.000 Euro stehen dafür im Plan. Doch es ist eben nur Papier. Die grundsätzliche Beschlusslage in Glauchau lautet so: Die Stadt plant den Abriss der Palla, zeitgleich bemüht sich die Wirtschaftsförderung, den Komplex an potenzielle Investoren zu bringen.

"Und die Wirtschaftsförderung ist da keinen Schritt weitergekommen", sagt Monika Hanns, die Chefin des Denkmalvereins, die sich seit vielen Jahren auch mit dem Palla-Problem beschäftigt. "Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass dieses Gebäudeensemble stehen bleibt", sagt Hanns. Vermarkten könne man den Komplex nicht als Ganzes, sondern etappenweise. Doch dafür brauche es erstens eine Strategie seitens der Stadt. Voraussetzung Nummer zwei sei, dass die genauen Kosten ermittelt werden, die für den Erhalt des Komplexes tatsächlich notwendig sind.

Die Stadt könnte zum Beispiel die Villa an der Otto-Schimmel-Straße, die Bestandteil des gesamten Komplexes ist, extra verkaufen. "Interessenten dürften dafür zu finden sein", sagt Hanns. Im Verkaufsfall hätte die Stadt Geld, das sie für den Erhalt des Komplexes einsetzen könnte.

Die Stadt Glauchau setzt eher auf fremde Hilfe, übrigens nicht zum ersten Mal. Wirtschaftsförderin Astrid Modrack kündigt an, dass sich im Spätsommer Studenten verschiedener Fachrichtungen mit dem Palla-Komplex beschäftigen werden und Ideen einer Nachnutzung aufzeigen sollen. So etwas hat es vor 15 Jahren schon mal gegeben, als ein Architektenwettbewerb ausgelobt worden war. Damals gewann ein Chemnitzer Büro mit dem Projekt "Palladion". Aus der Brache sollte ein Bildungs- und Freizeitkomplex mit Schwimmhalle, Großkino, Veranstaltungssaal, Gewerbeflächen und ähnlichem entstehen. Schnell stellte sich heraus, dass dies unbezahlbar war, zumal es damals mit Stadttheater, Sachsenlandhalle und dem Sommerbad schon Freizeit- und Kultureinrichtungen in Glauchau gab und heute noch gibt.

"Solche Aktionen sind sicherlich für die Studenten sehr hilfreich, das Problem der Palla lösen sie jedoch nicht", ist sich Monika Hanns sicher. Der Denkmalverein will nun die Glauchauer motivieren, sich für den Erhalt der Palla einzusetzen und Ideen zu sammeln, was man aus dem Komplex machen kann. Zum Tag des offenen Denkmals im September will der Verein Aktionen rund um die Palla starten.