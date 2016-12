Parkplatz-Überfall an der B 180: Staatsanwalt erhebt Anklage

Ein Mann soll im Sommer an der Bundesstraße zwischen Waldenburg und Callenberg versucht haben, eine Studentin zu vergewaltigen. Nun wird ihm der Prozess gemacht.

Von Erik Kiwitter Und Julia lappert

erschienen am 21.12.2016



Waldenburg/Callenberg. Wenn es stimmt, was die Staatsanwaltschaft Zwickau dem 47-jährigen Mann aus Callenberg vorwirft, dann ist er ein Verbrecher mit hoher krimineller Energie. Der Monteur soll am 1. August auf einem Wanderparkplatz an der Bundesstraße 180 zwischen Waldenburg und Callenberg versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Offenbar gibt es ausreichend Indizien für die Tat.

Denn die Zwickauer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den tatverdächtigen Mann erhoben. Das teilte die Justizbehörde gestern mit. Voraussichtlich Ende Januar soll dem Callenberger vor der Großen Strafkammer des Landgerichtes Zwickau der Prozess gemacht werden.

Der Fall hatte im Sommer Staub aufgewirbelt - auch wegen seiner juristischen Bewertung. Ein Mann hatte auf dem Parkplatz an der B 180 einer 24-jährigen Studentin aufgelauert, die gerade ihren Labrador ausführen war. Ersten Informationen zufolge soll der Täter versucht haben, die junge Frau in sein Auto zu zerren. Im Kofferraum seines Wagens sollen Handschellen gelegen haben. Während des Handgemenges wurde das Opfer mit einem Messer schwer verletzt. Was der Täter nicht wusste: Die Frau war eine erfahrene Kampfsportlerin, hat über zehn Jahre in der Kampfschule Winkler in Callenberg trainiert, war sogar Vereinsmeisterin und Übungsleiterin. Sie konnte sich schließlich befreien, musste aber ins Krankenhaus. Der Täter stellte sich einige Stunden nach der Tat: der Mann aus Callenberg, der Januar vor Gericht soll. Pikant: Die Justiz ließ ihn trotz der schweren Vorwürfe wieder laufen. Es würde sich nicht um ein Sexualdelikt handeln, so die Begründung. Eine Woche später aber die Kehrtwende: Nachdem die Staatsanwaltschaft dann doch Haftbefehl beantragt hatte, schickte der Ermittlungsrichter den mutmaßlichen Täter hinter Gitter. "Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft", so eine Sprecherin der Anklagebehörde zur "Freien Presse".

Die wird dem Callenberger Ende Januar vor der Großen Strafkammer des Landgerichtes versuchte, besonders schwere Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorwerfen. Darauf stehen mindestens fünf, maximal 15 Jahre Gefängnis. Bei den bisherigen Vernehmungen habe der mutmaßliche Täter ein Teilgeständnis abgelegt, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. So habe der Mann eingeräumt, dass er die Frau in sein Auto ziehen wollte, um sie mit zu sich nach Hause zu nehmen. Er habe sie aber nicht vergewaltigen wollen.