Polizei sucht Mann

Kripo ermittelt wegen Diebstahl und Computerbetrug

erschienen am 25.04.2017



Zwickau. Die Zwickauer Kriminalpolizei sucht einen Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben soll (Foto).

Laut Polizei liegt der Vorfall bereits mehr als ein Jahr zurück: Einer Frau war am 27. Januar 2016 in der S-Bahn oder auf dem Zwickauer Hauptbahnhof ihre EC-Karte gestohlen worden. Noch am gleichen Tag wurde mittels dieser Karte an einem Zwickauer Geldautomat ein vierstelliger Bargeldbetrag vom Konto der Geschädigten abgehoben. Bei der Abhebung in Zwickau entstanden Fotos des mutmaßlichen Täters. Die Kriminalpolizei sucht nun mit Hilfe dieser Bilder Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann. (nd)