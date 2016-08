Sachsen-Classic: zwischen Flaniermeile und Selbsterfahrung

Als am Samstag knapp 190 Oldtimer durch Meerane rollten, standen unzählige Fans am Straßenrand. In der Schwanefelder Straße hatten die Schaulustigen Zeit, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen.

Von Julia Lappert Und Sara Thiel

erschienen am 22.08.2016



Meerane/Zwickau. Nach und nach rollen die Oldtimer am Samstagmittag knatternd die Schwanefelder Straße entlang und suchen sich einen Parkplatz am Straßenrand. Während die Teilnehmer der 14. Sachsen-Classic sich hier auf ihre Mittagspause freuen, geht es für die vielen Fans am Straßenrand erst richtig los. Tuchfühlung ist angesagt - und zwar mit den Schätzchen auf vier Rädern. So nah, wie hier, kommen die Fans den wertvollen Wagen nur selten entlang der Strecke. Ausgestattet mit der Kamera begutachten sie die Fahrzeuge und schwelgen in Erinnerungen.

Auch Sabine und Wolfgang Arbes aus Frankfurt flanieren staunend an den Autos vorbei. Das Paar hat an der Ostsee Urlaub gemacht und legt auf dem Rückweg in die hessische Metropole einen Zwischenstop in Meerane ein. "Ich bin ganz begeistert, dass die Sachsen- Classic gleich vor unserem Hotel eine Pause macht", sagt Sabine Arbes. Davon habe sie erst am Vorabend erfahren. Die Oldtimer-Rallye sei mit ein Grund gewesen, weshalb das Paar sich Meerane als Ort für eine Station auf der Rückreise vom Urlaub ausgesucht hat.

Bei fast jeder Sachsen-Classic war Ulrich Fischer aus Bergisch Gladbach bei Köln dabei. Die Strecke kennt er deshalb schon recht gut. Was nicht automatisch erfolgversprechend ist. "Wir haben leider gestern bei einer Prüfung viele Strafpunkte kassiert", sagt Schwager und Beifahrer Frank Grosser. Bei der Paul Pietsch-Classic durch den Schwarzwald im Juni hatte es Fischer auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung geschafft. Deshalb sei er durchaus ehrgeizig die rund 450 Kilometer von Bergisch Gladbach nach Sachsen angereist, um an der Rallye teilzunehmen. Am Ende reichte es für das Team im knallgrünen Porsche 911 Targa, Baujahr 1973, nur für Platz 48.

"Nur" für Platz 75 unter mehr als 180 Startern zur Sachsen-Classic hat es für das aus dem Leipziger Porsche-Chef Joachim Lamla und der "Freie Presse"- Reporterin Sara Thiel kurzfristig zusammengestellte Team gereicht. Gemeinsam waren sie drei Tage lang in einem Porsche 928 unterwegs. Am letzten Tag führte die Route über 240 Kilometer von Bad Elster durch Westsachsen nach Chemnitz. Dabei ging es überwiegend über enge Straßen und durch kleine Orte. Fast überall standen Menschen am Zaun oder saßen auf Klappstühlen, um den Fahrern in ihren schicken Autos zuzuwinken. Zwischen Pausa und der Göltzschtalbrücke ging es darum, die fast 25 Kilometer in exakt 2222 Sekunden zu schaffen. Am Ende lag das Porsche-Team sieben Hundertstel drüber. Das klappte an der Steilen Wand in Meerane nicht ganz so gut. Auf den 200 Metern brauchte der Porsche fast acht Zehntelsekunden länger als gefordert. Immerhin zwei Teams schafften eine Punktlandung. Das gelang Lamla/Thiel auch auf dem Sachsenring nicht. Inmitten von Tausenden Besuchern zum Verkehrssicherheitstag ging es darum, drei exakt gleich lange Runden zu fahren. Tatsächlich schaffte es ein Bentley von 1935 in dieser Prüfung auf Rang 6. Beim Eintreffen auf dem übervollen Chemnitzer Markt waren sämtliche Unterschiede und Vielfältigkeiten egal. Alle freuten sich: über das tolle Erlebnis, die schönen Autos und die vielen Menchen, die diese Freude teilen.