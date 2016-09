Sachsenlandhalle: Das Schweigen im Landratsamt

Die Kultur- und Sporteinrichtung in Glauchau besteht seit 20 Jahren. An manchen Stellen am Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Beißt deshalb kein Käufer an?

Von Holger Frenzel

erschienen am 24.09.2016



Glauchau. Landrat Christoph Scheurer (CDU) geht auf Tauchstation. Anfragen der "Freien Presse" zur Situation in der Sachsenlandhalle lässt er seit mehr als einer Woche unbeantwortet. Der Veranstaltungskomplex wurde im Spätsommer 1996 mit einer Sport-Gala eröffnet. Im Jahr des Jubiläums verzichtet der Landrat auf Aussagen zur Perspektive der Einrichtung, zu Verkaufsplänen und zum Investitionsbedarf. Erst Mitte der nächsten Woche soll es eine Stellungnahme geben, sagte Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk.

Fest steht: Für die Sachsenlandhalle muss Geld für Investitionen in die Hand genommen werden. Im Juni hat Sylvina Schwarzenberger, Leiterin des Zentralen Immobilienmanagements, unter anderem von Instandhaltungsmaßnahmen am Dach und an den technischen Anlagen gesprochen. "Mittelfristig sind energetische Sanierungsmaßnahmen an der mittlerweile 20 Jahre alten Sachsenlandhalle sinnvoll", sagte Schwarzenberger. Was genau gemacht werden soll und wie viel Geld dafür benötigt wird, ist bislang offen.

Eine Möglichkeit wäre gewesen, Fördermittel aus dem Programm "Brücken in die Zukunft" in die Sachsenlandhalle zu stecken. Die Zuschüsse werden für Investitionen in Verwaltungsgebäude, Schulen und das Deutsche Landwirtschaftsmuseum auf Schloss Blankenhain genutzt. Die Sachsenlandhalle taucht nur als Ersatzmaßnahme auf der Investitionsliste auf. "Es mussten Prioritäten gesetzt werden", sagte Schwarzenberger.

Vor zwei Jahren hat Landrat Scheurer bereits einmal einen Verkauf der Sachsenlandhalle in Erwägung gezogen. Er saß 2014 mit dem Glauchauer Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) und dem Meeraner Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) zu dem Thema am Verhandlungstisch. Schließlich gehört der Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane zu den sportlichen Hauptnutzern. Seitdem sind die Politiker offenbar nicht entscheidend weitergekommen. "Es macht aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn, einen Kaufpreis zu zahlen, um eine defizitäre Einrichtung zu übernehmen", sagte Peter Dresler. Das Problem: Aus recht- lichen Gründen kann der Land- kreis Zwickau die Sachsenland- halle, die von der kreiseigenen Tourismus- und Sportgesellschaft betrieben wird, nicht zum Nulltarif abstoßen.

Dresler macht deutlich, dass man mit energetischen Sanierungsmaßnahmen die Betriebskosten deutlich senken kann. "Wir bohren hier an einem dicken Brett", sagt der Oberbürgermeister, der hinsichtlich des Zeitplanes keine Eile hat: "Wir müssen das Thema nicht sofort auf den Amboss legen und erhitzen."