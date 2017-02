Sachsenring: Fans können ab 20 Euro Sponsor werden

Zuschauer des Motorrad Grand Prix in Hohenstein-Ernstthal können sich in diesem Jahr mit einem Bild an einer großen Tribüne verewigen lassen. Damit will der Veranstalter etwas dazu verdienen und ein Defizit ausgleichen.

Von Andreas Tröger

erschienen am 07.02.2017



Hohenstein-Ernstthal. Fan-Tribüne Sachsenring - diese Idee geistert schon einige Zeit durch die Köpfe der Verantwortlichen bei der Sachsenring Rennstrecken Management GmbH (SRM). "Jetzt haben wir uns getraut", sagt SRM-Geschäftsführer Wolfgang Streubel. Mutig sei man geworden, nachdem das diesjährige Grand-Prix-Wochenende auf dem Sachsenring kurzfristig um zwei Wochen vorverlegt worden war. "Da müssen wir damit rechnen, dass wegen der Rückgabe von Tickets eine sechsstellige Verlustsumme ins Haus steht", so Streubel. Da habe man eben die Fan-Tribünen-Idee wieder hervorgeholt.

Davon ist auch der sportliche Ausrichter der WM, der ADAC Sachsen, begeistert. "Wir hoffen, dass ganz viele Sachsenring-Fans mitmachen und auf diese Weise den Motorrad-Grand-Prix noch zusätzlich zum Ticketkauf unterstützen", sagt Event-Manager Lutz Oeser. Bekanntlich hatte die SRM im Herbst nach der durch den WM-Vermarkter Dorna angehobenen Ausrichtergebühren die WM-Ticketpreise für den Sachsenring verteuern müssen. Das kleine "Tribünen-Sponsoring" sehe er als eine weitere Hilfsmöglichkeit.

Zuversicht hinsichtlich der Erfolgsaussichten für die Fan-Tribüne hegt auch SRM-Sprecherin Judith Pieper-Köhler. Gemeinsam mit der Tourismusregion Zwickau und ihrer Werbe-Marke Zeitsprungland habe man das Konzept bei der Motorradmesse am vergangenen Wochenende am SRM-Stand in Leipzig präsentiert. "Dort erreichen wir ja viele Fans", so Pieper-Köhler. Die Reaktionen seien vielversprechend. "Bereits am ersten Tag der Messe gab es Bestellungen für die Tribüne."

Das Prinzip ist relativ simpel: Für einen Mindestbetrag von 20 Euro darf jeder auf der SRM-Internetseite ein Bild von sich hochladen. Das wird dann im Format A 5 während des WM-Wochenendes auf einem Banner auf der Rückseite der Tribüne T2 zu sehen sein. Je höher der Betrag ausfällt, desto größer wird das Foto sein. Oder auch das Logo von Unternehmen. "Das ist ja auch eine gute Möglichkeit vor allem für kleinere, in der Region ansässige Firmen mit nicht so riesigem Werbeetat", sagt die SRM-Sprecherin. Für einen Tausender sei da schon eine relativ große Werbung auf der Tribünen-Rückseite zu sehen. Die T 2, die frühere Coca-Cola-Tribüne, ist mit 9000 Plätzen die größte Zuschauerplattform in der Mitte des Rennstrecken-Innenrings. Allerdings muss die Zahl von mindestens 500 Teilnehmern zusammenkommen, damit sich das Projekt für die SRM auch rechnet.

"Darunter macht es wenig Sinn, da müssten wir noch Geld mitbringen", sagt Wolfgang Streubel. Ein Banner sei vier mal sechs Meter groß. Gehe man von Bildern oder Logos im Format A 5 aus, würden etwa 500 darauf Platz finden. "Sollte das nicht gelingen, gibt es natürlich das Geld zurück", so Streubel. Weitere Informationen zur Fan-Tribüne sowie das Bestellformular finden sich im Internet.

srm-sachsenring.de/de/fantribuene-am-sachsenring