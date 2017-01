Sanierung: Dieses Jahr soll es klappen

erschienen am 04.01.2017



Für den Bismarckturm steht die Bauampel auf Grün. Nachdem der Stadt Glauchau für das Vorhaben Fördermittel in Höhe von 96.000 Euro in Aussicht stehen, warten die Verantwortlichen noch auf den Bescheid und die denkmalschutzrechtliche Genehmigung. Vorgesehen ist, die Aussichtsebene und die Rotunde zu sanieren, sodass der Turm mit der Fertigstellung dieses ersten Bauabschnitts wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden kann. Vor fast drei Jahren musste der Turm aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, weil von der Empore ein Verblendstein herabgefallen war. Eine anschließende Untersuchung zeigte, dass das Mauerwerk der Plattform nass ist. Es besteht deshalb die Gefahr, dass sich weitere Steine lösen. Für die ersten Sanierungsschritte am Bismarckturm müssen insgesamt etwa 265.000 Euro aufgewendet werden. Die notwendigen Eigenmittel sind im Entwurf des Glauchauer Doppelhaushalts2017/18eingeplant.