Sanierung der Glauchauer Wehrstraße? - Pustekuchen

Wenn Landtagsabgeordnete Nachrichten verbreiten, sollen sie meist positiv im Wahlkreis ankommen. Dass das nicht immer klappt, zeigt ein Beispiel aus Glauchau.

Von Stefan Stolp

erschienen am 08.06.2017



Glauchau. Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Der Freistaat Sachsen gibt mehr Geld für die Sanierung von Straßen aus. Angefügt war eine Liste der einzelnen Bauvorhaben. Mit dabei die Wehrstraße in Glauchau, also jene Piste, die zu den schlimmsten in der Stadt zählt. Sie hat extrem viele Löcher, die in jedem Frühjahr notdürftig geflickt werden.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Iris Raether-Lordieck hatte die Nachricht verbreiten lassen. Und auch die CDU-Abgeordnete Ines Springer fragte in der Glauchauer Stadtratssitzung, ob die Liste bekannt sei. Damals ernteten beide Beifall, zumindest am Anfang. Doch dann stellte sich heraus, dass ein ganz anderes Stück der Wehrstraße gemeint war. Gefördert wird lediglich der Teil zwischen dem Karlsweg und der Marienstraße. Der andere, weitaus größere Teil der Wehrstraße, nämlich vom Gründelpark bis zur Stadtmulde, bleibt außen vor. Der gehört zum Landkreis (siehe nebenstehende Grafik).

Und Landkreis-Sprecherin Ilona Schilk sagt auf Anfrage der "Freien Presse", dass es für dieses Stück Straße noch keinen genauen Zeitplan gibt. Es ist also noch völlig unklar, wann der Ausbau der maroden Straße beginnt. In den nächsten Wochen gebe es einen gemeinsamen Termin mit der Stadt, bei dem verschiedene Varianten besprochen und sich auf eine verständigt werden soll. Die werde dann weiter verfolgt. Straßenbauamtsleiter Thomas Lobe: "Bis zum Baubeginn ist es noch ein weiter Weg."

Auch im Glauchauer Rathaus trat mittlerweile Ernüchterung ein, nachdem klar war, dass der Teil der Wehrstraße, der auf dem Stadtring liegt, gar nicht gefördert wird, sondern nur das kleine Stück, für das das Rathaus zuständig ist. "Wir hatten zunächst kurzzeitig angenommen, dass eine zusätzliche Förderung für die Kreisstraße gemeint war", sagt Pressesprecher Timo Schade. Doch die Fördermittel, die der Freistaat Sachsen für die Wehrstraße zur Verfügung stellen will, betreffen den städtischen Teil in Richtung Marienstraße. Dort wird derzeit auch schon gebaut. Zunächst kommen Ver- und Entsorgungsleitungen in die Erde, dem schließt sich der Straßenbau an.