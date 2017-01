Schild sorgt für Verwirrung

Ortsfremde haben Mühe, am Glauchauer Brauereiberg die Vorschrift zu verstehen. Andere sehen sogar eine Gefahr. Doch die Stadt will daran nichts ändern.

Von Stefan Stolp

erschienen am 09.01.2017



Glauchau. Alle zwei bis drei Wochen fährt Klaus Ricken mit dem Auto von Chemnitz nach Glauchau. Auf der Strecke passiert er jedes Mal den Brauereiberg und wundert sich über das Schild, das kurz vor der Einmündung des Erzgebirgsweges, in der Nähe des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums am rechten Fahrbahnrand steht. Ein sogenannter Zwingpfeil weist die Strecke geradeaus.

Dabei geht es in Wirklichkeit rechts herum in Richtung Talstraße. Jeder Ortsfremde, der den Berg mit dem Auto hoch fährt, denkt, dass er geradeaus in den schmalen Erzgebirgsweg fahren muss, meint Klaus Ricken. In die Stadt käme der Autofahrer auf diese Weise nicht. Und Glauchau hätte einen Unfallschwerpunkt mehr.

Der Chemnitzer wohnte früher in Glauchau, bis er 1962 sein Abitur an der damaligen Oberschule ablegte. "Zu meiner Schulzeit stand an dieser Stelle ein Schild mit abbiegender Hauptstraße", sagt Klaus Ricken. Damals sei die Sache für alle Autofahrer klar und eindeutig gewesen. Nun wundert er sich, warum das Schild verschwunden ist.

Daran kann sich im Rathaus offenbar niemand erinnern. Eine abknickende Vorfahrt war und ist an dieser Stelle nicht vorgesehen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das Verkehrszeichen "Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" besage an dieser Stelle, dass man auf der Hauptstraße verbleiben muss und nicht nach links in den Erzgebirgsweg abbiegen darf. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Hauptstraßenverlauf kurvig ist, teilt die Stadtverwaltung mit.