Schnelles Internet: Ortsteile lahmen hinterher

Um Glauchau komplett zu versorgen, ist Eile geboten. Die Stadt gibt sich optimistisch. Betroffene haben dagegen Angst, dauerhaft abgehängt zu sein.

Von Stefan Stolp

erschienen am 25.11.2016



Glauchau. Michael Sörgel sitzt vor seinem Rechner und regt sich auf. Die Internetverbindung ist viel zu langsam, sagt er. Er ist EDV-Dienstleister und will eigentlich viel von zu Hause aus machen, doch bei einer Übertragungsrate von 6 MB sei nicht viel möglich. Sörgel wohnt an der Voigtlaider Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf. Und mit seinem Problem ist er nicht allein. "Es kann nicht die Rede davon sein, dass das gesamte Vorwahlgebiet 03763 mit schnellem Internet versorgt ist", sagt er. Bewohner in Vogt- laide hätten dieselben Probleme, mitunter sogar noch geringere Übertragungsraten. Auch in der Freizeit sieht sich Sörgel auf schnelles Internet angewiesen. "Das gehört für mich mittlerweile zum Standortfaktor", sagt er. "Wir bezahlen zum Beispiel Rundfunkgebühren, die Sender stellen jedoch Programme ein und verweisen aufs Internet oder auf Livestream-Angebote. Davon haben wir hier aber nichts", sagt er. Die Stadt Glauchau müsse etwas unternehmen, denn es könne nicht sein, dass bestimmte Gebiete der Stadt abgehängt sind.

Die Telekom hatte in Glauchau per Vertrag einen sechsstelligen Betrag investiert, um Glasfaserkabel zwischen der Vermittlungsstelle und den Verteilerkästen zu verlegen. Von den Verteilerkästen bis zu den Hausanschlüssen liegen jedoch Kupferkabel. Je länger nun so ein Kupferkabel ist, desto größer der Widerstand und um so langsamer das Internet. Nach Ansicht von Glauchaus Wirtschaftsförderin Astrid Modrack hat die Telekom ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Dennoch seien Bereiche der Stadt unterversorgt - insbesondere das Gewerbe- und Industriegebiet Nord

sowie die Ortschaften. "Dies ist in Sachsen leider eher die Regel als die Ausnahme", sagt sie. Der Freistaat habe deshalb ein Förderprogramm "Sachsen Digital" aufgelegt. Um an diesem teilhaben zu können, muss zwingend eine Bedarfsermittlung durchgeführt werden, fügt Modrack hinzu. Diese sei in Glauchau noch nicht abgeschlossen. "Ergebnisse erwarten wir im 1. Quartal 2017", sagt die Wirtschaftsförderin. Danach werde sich die Stadt zügig um die Fördermittel zum weiteren Ausbau des Breitbandnetzes bemühen.

"Da ist Eile geboten", sagt Wernsdorf Ortsvorsteher Andreas Winkler (CDU). Die Förderperioden zum Breitbandausbau seien begrenzt. Der mittlerweile vierte Förderaufruf des Bundes ende am 28. Februar 2017.

Der dritte Aufruf hatte am 28. Oktober dieses Jahres geendet. Seitdem steht sächsischen Kommunen neben der Landesförderung ein weiteres Zuschussinstrument zur Verfügung. "Wir haben im Ortschaftsrat schon 2015 auf die Förderung aufmerksam gemacht und gefragt, wie es im ländlichen Raum von Glauchau weitergehen soll", erinnert sich Winkler. Damals hieß es, dass lediglich teurere Funkvarianten zum Tragen kommen könnten. Danach sei die Telekom mit ihrer Offerte gekommen.

Die Stadt Glauchau müsse aus seiner Sicht jetzt Geld für Investitionen in den Breitbandausbau einplanen und eine Art Koordinierungsstelle einrichten, die sich intensiv mit dem Thema Breitbandausbau und schnelles Internet befasst.