Schwungvoll in den Herbst

erschienen am 10.10.2016



Mit einer klassischen Wiener Walzer-Formation begleiteten die Tanzpaare der Tanzschule Köhler-Schimmel aus Chemnitz die zahlreichen Besucher der diesjährigen Herbstgala der Volkssolidarität im Glauchauer Stadttheater schwungvoll in die kühlere Jahreszeit. Aufgrund der großen Nachfrage fand die Herbstgala wie schon in den vergangenen Jahren einmal bereits am Samstagnachmittag im Stadttheater statt. Ein zweites Mal wurde das Programm am Abend wiederholt. Für musikalische Unterhaltung sorgte auch Schlagersängerin Karin Maria, der "Wirbelwind aus Prag". Die tschechische Sängerin wurde mit dem Titel "Lady Karneval" bekannt und stand fünfmal im Friedrichstadt-Palast in Berlin auf der Bühne. Auch mit 77 Jahren tritt die temperamentvolle Sängerin heute noch gelegentlich mit ihren Liedern auf. Die Lachmuskeln des Publikums strapazierte derweil die Humoristin Josefine Lemke mit ihren lustigen Anekdoten. Vor sechs Jahren wurde Lemke mit dem Internationalen Showpreis für ihr Können in der Sparte Frauenpower-Comedy ausgezeichnet.