Sechs Verletzte bei Unfall auf A4 bei Glauchau

erschienen am 16.09.2016



Glauchau. Auf der Autobahn 4 im Landkreis Zwickau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Auffahrunfall mit sechs Verletzten gekommen. Nach Polizeiangaben kam es etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Glauchau-Ost zur Kollision eines VW und einem CitroĂ«n. Infolgedessen geriet der VW in die Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der CitroĂ«n kippte wiederum auf die linke Fahrzeugseite und rutschte schließlich in den rechten Seitengraben. Die VW-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des CitroĂ«n erlitt ebenso wie zwei Insassen leichte Blessuren. Ein weiterer Insasse im CitroĂ«n wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen mit einem Rettungshubschrauber in KrankenhĂ€user.

Die A4 in Fahrtrichtung Dresden war rund eineinhalb Stunden gesperrt. In einer frĂŒheren Artikelversion war die Rede von einem Reifenplatzer als Unfallursache. Das konnte die Polizei jedoch nicht bestĂ€tigen. Hinweise zum Unfallhergang erbittet das Autobahnpolizeirevier Chemnitz unter Telefon 0371 87400. (dpa/fp)