So viel Waldenburg steckt im neuen Marx-Film

Ab dem 2. März ist die historische Schlosskulisse aus Westsachsen in einem Zwickauer Kino auf der Leinwand zu sehen. Ein weiteres Filmprojekt bahnt sich bereits an.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 04.02.2017



Waldenburg. Für den Kinofilm "Der junge Karl Marx" verwandelte sich das Waldenburger Schloss gleich in zwei Schauplätze, die Metropolen Paris und London. Ab dem 2. März läuft der Streifen im Zwickauer Kino "Cinestar Astoria". Welche Szenen letztendlich in der Töpferstadt gedreht wurden, hat Sylvia Müller von der zuständigen PR-Agentur "MM-Filmpresse" verraten.

Regisseur Raoul Peck wählte das Schloss als Kulisse für einen Spielort im Hotel Bellevue in Paris aus. Dort versuchen Karl Marx, der von August Diehl verkörpert wird, und Friedrich Engels, den Stefan Konarske spielt, den französischen Ökonomen Pierre Proudhon (Olivier Gourmet) als ihren Verbündeten zu gewinnen. Zum Zeitpunkt des Drehs, im Oktober 2015, hatte das Filmteam der deutsch-französisch-belgischen Koproduktion mit einem plötzlichen Wintereinbruch zu kämpfen und musste einige Szenen umbauen. Ursprünglich sollten die Schauspieler von draußen in die Eingangshalle kommen. Weil im August 1844 in Paris aber kein Schnee lag, so wie im Oktober 2015 in Waldenburg, wurde die Szene ausschließlich im Gebäude gedreht.

Das Schloss taucht außerdem in einer Szene auf, die sich in einem Londoner Club der Oberschicht abspielt. Dort führen Marx, Engels und die Rebellin der englischen Arbeiterbewegung, Mary Burns, eine brisante Diskussion mit einem Fabrikanten. Laut Müller sind beide Szenen im zweiten Drittel des Films zu sehen. Neben Waldenburg legte die Filmcrew weitere Stopps in Görlitz, Kyritz in Brandenburg und Bocholt in Nordrhein-Westfalen ein.

Während sich "Waldywood" nun zunächst am 11. Februar auf der Berlinale präsentiert, bahnt sich schon ein neues Filmprojekt im Schloss an. Laut Ralph Zenker, der sich um die Anfragen der Filmcrews kümmert, laufen derzeit Gespräche mit einem deutschen Produktionsteam, das ebenfalls in Waldenburg drehen möchte. Da bisher jedoch noch nichts fest vereinbart ist, hält sich Zenker damit zurück, Details zu nennen, um was für ein Filmprojekt es sich handelt. Über die Internetdatenbank der Mitteldeutschen Medienförderung, in der das Schloss mit etlichen Bildern gelistet ist, würden häufig Anfragen kommen.