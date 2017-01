Sophie und Elias beliebteste Vornamen

Der Spitzenreiter bei den Mädchen behauptet weiter seinen ersten Platz. Bei den Jungen schafften es einige Neueinsteiger. Auf dem Land gibt es mehr Geburten.

Von Julia Lappert

erschienen am 10.01.2017



Glauchau/Meerane/Waldenburg. Junge Eltern in Glauchau, Meerane und Waldenburg halten an ihren Namensklassikern fest - zumindest bei den Vornamen für Mädchen. Am häufigsten wurden neugeborene Mädchen 2016 Sophie, Sophia oder Sofie genannt. Schon 2015 führte dieser Name die regionale Rangliste an. Bei den Vornamen für Jungen hat sich in der Hitliste einiges getan. Am beliebtesten im vergangenen Jahr war der Name Elias, der auch teilweise Elyas geschrieben wird. Im Vorjahr fand sich dieser Name noch gar nicht unter den Top 5 wieder.

Der Mädchen-Name Sophie kommt aus dem Altgriechischen und steht für die Weisheit. Auch der beliebteste Jungen-Name blickt auf eine lange Tradition zurück. Elias ist ein biblischer Name und stammt aus dem Hebräischen. Er bedeutet "Mein Gott ist Jahwe". Luca, Luka oder Lukas nannten die meisten Eltern ihre Jungen in der Region 2015. Diese Namensvarianten sind nun offenbar überhaupt nicht mehr angesagt. Generell hatten die Eltern der neuen männlichen Glauchauer, Meeraner und Waldenburger Bürger im vergangenen Jahr einen anderen Geschmack als im Vorjahr. Denn auch die nun sehr beliebten Vornamen Oskar, Lenny, Dylan und Jonas schafften es im vergangenen Jahr nicht in die Top 5.

Eltern von Mädchen setzten dabei lieber auf Bewährtes: Denn neu in der Rangliste sind nur die Namen Tilda und Marie. Alle anderen Vornamen waren auch schon 2015 unter den Top 5. In den vergangenen Jahren war auch der Vorname Emma sehr beliebt. Der Trend scheint nun vorüber. Denn während 2015 noch sieben kleine Emmas in der Region zur Welt kamen, taucht der Name 2016 kaum noch auf.

Eine Besonderheit gab es 2016 im Einwohnermeldeamt in Waldenburg. Dort wird nicht nur der Nachwuchs aus der Töpferstadt angemeldet, sondern auch jener aus den Gemeinden Oberwiera und Remse, die Teil der Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg sind. "Jeder Vorname wurde nur einmal gewählt", sagt Silke Gribbe, Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt. Dabei kamen in Waldenburg, Remse und Oberwiera im vergangenen Jahr deutlich mehr Babys zur Welt als 2015. Trotzdem gab es keine Namensdopplungen. Ungewöhnliche Vornamen wurden im vergangenen Jahr nur in Glauchau vergeben. Ein Mädchen bekam den Namen Hope Lumara. Ein kleiner Junge wurde von seinen Eltern Jarvis Stone genannt.

Freude über mehr Geburten herrscht in der Region nur im ländlichen Raum. Während im vergangenen Jahr in der Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg insgesamt 52 Kinder das Licht der Welt erblickten, waren es 2015 nur 29. Im Jahr 2016 kamen 30 Waldenburger Kinder zur Welt, 13 Babys aus Remse und neun aus Oberwiera. Die Städte Meerane und Waldenburg haben beide rückläufige Geburtenzahlen für 2016 zu vermelden. Im vergangenen Jahr erblickten 100 Meeraner Kinder nach Angaben von Stadtsprecherin Heike Hönsch das Licht der Welt. Das sind fünf Babys weniger als noch 2015.

Auch in Glauchau sind 2016 weniger Neugeborene angemeldet worden als im Vorjahr. Wie Adina Franke von der Pressestelle mitteilt, wurden im vergangenen Jahr 128 Glauchauer Kinder geboren, drei weniger als 2015.