Spedition legt sich mit Investition auf Glauchau fest

Der Lebensmittel- und Chemielogistiker Defru baut eine neue Lagerhalle. Damit steht fest: Der Standort in Ronneburg wird zugunsten Westsachsens aufgegeben.

Von Stefan Stolp

erschienen am 09.09.2016



Glauchau. Auf dem Glauchauer Gewerbe- und Industriegebiet "Nordwest" hat ein weiteres Bauvorhaben begonnen. Nachdem viele Jahre lang Ruhe auf dem Gelände zwischen Lipprandis, Jerisau und Gesau herrschte, dann mit der Bäckerei Förster, der Triathlon GmbH und des Batterie-Recyclers Ubatt neue Produktionsstätten entstanden sind beziehungsweise noch entstehen, baut nun auch der Logistiker Defru. Anfang nächsten Jahres soll an der Boschstraße eine Halle stehen, die 4300 Quadratmeter groß ist und ein Hochregallager beherbergen wird. "Künftig sollen dort ausschließlich Lebensmittel gelagert werden", sagt Defru-Geschäftsführer Klaus Demgen.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ist seit gut einem Jahr in Glauchau ansässig. Damals kaufte die Firma den Speditionsbetrieb Sturm an der Boschstraße. Es ist zwar von Anfang an geplant gewesen, sich mit einer Lagerhalle zu erweitern, sagt Demgen, dass es so schnell gehen würde, hatte er damals nicht gedacht. Die Höhe der Investition, die mit dem Hallenbau verbunden ist, beziffert der Geschäftsführer auf zwei Millionen Euro. Das Bauvorhaben sei Ausdruck der guten Auftragslage, die das Unternehmen zu verzeichnen habe.

"Wir haben in Meerane einen neuen Kunden gewinnen können, für den wir Lagerkapazität bereitstellen", sagt Demgen. Damit würden schon mal 50 bis 60 Prozent der neuen Halle verwendet. Defru plane, im kommenden Jahr für einen Kunden aus Hamburg, der deutschlandweit Aldi beliefert, zu arbeiten. Über den Glauchauer Container-Umschlagplatz am Güterbahnhof soll dann Ware zur Lagerung an die Boschstraße gelangen. Mit der Erweiterung in Glauchau gebe das Unternehmen seinen Standort in Ronneburg auf. Die gute Anbindung an die Autobahn und die unternehmerfreundliche Kommunalpolitik hätten dazu bewogen, schließlich nach Glauchau zu gehen und dort zu bleiben.

Momentan werden für die neue Lagerhalle die Fundamente gebaut. Das Gebäude wird neben der schon bestehenden Umschlaghalle errichtet und die gleiche gelbe Farbe bekommen. Darüber hinaus musste das Problem der Entwässerung geklärt werden. Statt eines herkömmlichen Regenrückhaltebeckens habe sich das Unternehmen dafür entschieden, einen entsprechenden Teich anzulegen. Momentan sind beim Lebensmittel- und Chemielogistiker in Glauchau etwa 100 Mitarbeiter angestellt. Mit dem Bau und der Inbetriebnahme der Halle wird sich laut Demgen die Zahl der Beschäftigten erhöhen.