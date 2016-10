SpielplÃ¤tze in der Stadt sind beliebt, aber ausbaufÃ¤hig

Spielplätze in der Stadt sind beliebt, aber ausbaufähig

Vor allem die großen Anlagen stehen in Glauchau in der Kritik. Der Bauhof kommt mit Reparieren und Säubern kaum hinterher. Die Lösung wäre einfach.

Von Stefan Stolp

Glauchau. Marcel Müke ist überrascht, und das gleich zweifach. Erstens: Die großen Kinder-Spielplätze in Glauchau, etwa im Freitzeitparadies oder an der Talstraße sind häufig verschmutzt oder weisen Vandalismusschäden auf. Und das, obwohl der städtische Bauhof regelmäßig die Flächen auf Vordermann bringt. Zweitens: Die Glauchauer nutzen die Spielplätze in Wohnortnähe und scheuen häufig weite Wege. "Mit beiden Ergebnissen haben wir in dieser Deutlichkeit nicht gerechnet", sagt Müke.

Der 23-Jährige hat als ehemaliges Mitglied des Glauchauer Jugendbeirates an der Spielplatzkonzeption mitgearbeitet. Grundlage der Erkenntnisse ist eine Fragebogenaktion, deren Auswertung nun vorliegt. In städtischer Verantwortung existieren derzeit zwölf Spielplätze unterschiedlicher Größe. Hinzu kommen Flächen von privaten beziehungsweise Großvermietern.

Wenn der Bauhof beim Säubern der großen Spielplätze kaum hinterherkommt, welche Möglichkeiten gibt es, sie attraktiv zu machen? Aus Sicht des Jugendbeirates ist die Lösung recht einfach: Die Stadt braucht eine große Freizeitfläche für Jugendliche in Zentrumsnähe. Von drei möglichen Standorten im Stadtteil Wehrdigt hat sich eine Fläche zwischen Lindenstraße und Mulde, gegenüber der Internationalen Grundschule, als Favorit herauskristallisiert. Dafür stehen laut Müke bis Jahresende 700.000 Euro zur Verfügung, zwei Drittel davon seien Fördermittel, die im Gebiet der "Sozialen Stadt" noch eingesetzt werden können. Doch es ist Eile geboten. Am Wochenende wollen sich Mitglieder des Jugendbeirates Beispielflächen in Crimmitschau und Reichenbach (Vogtland) ansehen. Dann sollte die Planung für die neue Fläche beginnen. Der am meisten besuchte Spielplatz ist der an der Talstraße, dort treten auch besonders häufig die Probleme mit Vandalismus auf. "In den Fragebögen werden häufig Hundekot und herumliegende Glasscherben beklagt", sagt Müke. Anderswo seien die Spielgeräte morsch, wie etwa an der Sachsenallee, oder es fehlen Sonnenschutz, Grillplatz und Elektroanschlüsse. Trotz aller Kritik, die etwa 500 Familien, die die Fragebögen zurückgeschickt haben, sehen es als positiv an, dass es flächendeckend Kinderspielplätze in der Stadt gibt. Es müsse aber Geld in die Hand genommen werden, um die Spielplätze aufzuwerten.