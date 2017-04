Stadt baut Straßen, die keiner so richtig braucht

Die Bauvorhaben Wildenfelser Weg und Zum Stausee sind im Wernsdorfer Ortschaftsrat umstritten. Dennoch werden die Projekte durchgezogen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 15.04.2017



Glauchau. Elke Gudrun Heber schüttelt den Kopf, wenn sie an das viele Geld denkt, das in die Straße gesteckt wird. "Es gibt doch bestimmt wichtigere Dinge zu erledigen, als diese Zufahrt zum Stausee auszubauen ...", sagt die Wernsdorfer Ortschaftsrätin. Kaum jemand nutze die Piste, die ohnehin nur für land- und fortwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben ist.

Doch der Plan steht. Entweder noch in diesem Jahr oder spätestens 2018 wird das Stück ab Erbschänkenstraße in Richtung Stausee gebaut. Vorgesehen ist nach Auskunft des beauftragten Planungsbüros Klier und Partner, dass die jetzt unbefestigte Fahrbahn asphaltiert wird. Zu den etwa 100.000 Euro Gesamtkosten gesellt sich auch noch ein hoher planerischer Aufwand. Denn die Straße führt teilweise durch ein sogenanntes Flora und Fauna Habitat, ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet. Nach den Worten von Planer Holger Klier steht noch die Entscheidung aus, ob für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen muss. Doch warum muss mit einem derartigen Aufwand der Weg ausgebaut werden? Die Straße Zum Stausee ist nach dem Hochwasser 2013 als Schaden gemeldet und von den Behörden anerkannt worden, also muss sie laut Klier auch gebaut werden. Da führe kein Weg daran vorbei. Das Geld für den Wiederaufbau nach dem Hochwasser stammt vom Freistaat Sachsen. In Glauchau gibt es insgesamt 58 Maßnahmen zum Wiederaufbau nach dem Hochwasser 2013, eine davon ist die Straße Zum Stausee.

Ein weiteres Vorhaben innerhalb dieses Planes ist der Ausbau des Wildenfelser Weges zwischen der Wernsdorfer Straße und der Voigtlaider Straße. Auch in diesem Fall ist der Ortschaftsrat von Wernsdorf nicht wirklich zufrieden. Ursprünglich war vorgesehen, den stark ausgefahrenen Weg, der seit jeher nur von Landwirten genutzt wird, lediglich zu befestigen. Doch davon ist die Stadt jetzt abgerückt. "Der Weg wäre nach ein zwei Jahren wieder kaputt", sagt Landwirt Holger Hochstein, der auch im Ortschaftsrat von Wernsdorf sitzt. Er schlug vor, für die Befestigung Recycling-Asphalt zu verwenden. Doch laut Planungsbüro sei dieser nicht zu beschaffen. Deshalb soll der Weg nun richtig asphaltiert werden. Laut Holger Klier ist eine entsprechende Kostenerhöhung beantragt worden. Im Wiederaufbauplan sind derzeit 150.000 Euro veranschlagt. Doch mit einer Asphaltdecke ist Landwirt Hochstein nicht einverstanden. Der Aufwand wäre zu groß und die Landmaschinen, die von den Feldern auf die Straße fahren, würden extrem viel Dreck hinterlassen. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass viele Autos die Straße benutzen, obwohl sie lediglich für die Landwirtschaft sowie Radfahrer und Wanderer vorgesehen sein soll.

Elke Gudrun Heber Ortschaftsrätin