Stadtrat Tippelt wirft OB Unwahrheit vor

Bei der Vergabe des Geschäftsführer-Postens der Glauchauer Wirtschaftsförderung eskaliert die Auseinandersetzung. Der FDP-Mann fühlt sich veralbert, das Stadtoberhaupt weist sämtliche Vorwürfe von sich.

Von Stefan Stolp

erschienen am 28.10.2016



Glauchau. Freunde sind sie nicht. Spätestens seit sie Kontrahenten während der letzten Oberbürgermeisterwahl 2015 in Glauchau waren, geraten sie auch ab und zu aneinander: Glauchaus OB Peter Dresler (parteilos) und der FDP-Stadtrat Nico Tippelt. Doch jetzt ist der Streit eskaliert. Tippelt wirft dem Stadtoberhaupt vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Das wiegt schwer, und Dresler weist den Vorwurf entschieden zurück.

Was ist passiert? Die Stadt Glauchau hatte die Stelle des Geschäftsführers ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaft neu ausgeschrieben - eine Schlüsselposition in der Stadt. Am Ende kamen drei Bewerber in die engere Auswahl. Mithilfe einer Bewertungsmatrix, in der nach einem bestimmten System zu verschiedenen Kriterien Punkte vergeben wurden, bekam am Ende die Glauchauerin Astrid Modrack den Posten. Das gesamte Verfahren war von Beginn an von einer Anwaltskanzlei begleitet worden, wofür die Stadt mehr als 3300 Euro zahlte. Den Stadträten wurde die Bewertungsmatrix zur Einsichtnahme vorgelegt. Da es sich um Personalfragen handelt, ist sie geheim.

Der FDP-Stadtrat Nico Tippelt wunderte sich über das gesamte Verfahren. Einer seiner Kritikpunkte ist, dass das politische Engagement der Bewerber bei der Bewertung eine Rolle gespielt habe, für ihn sei das befremdlich. Eine entsprechende Anfrage richtete er öffentlich an den Oberbürgermeister. Der hat geantwortet. "In Hinblick auf die Anforderungen des Ausschreibungstextes möchte ich darauf hinweisen, dass das politische Engagement der Bewerber dort nicht als Auswahlkriterium genannt wurde", schrieb Dresler im städtischen Amtsblatt. Und weiter: "Auch in der Bewertungsmatrix ... war dieses Kriterium nicht enthalten."

"Falsch", sagt FDP-Mann Tippelt. Hier habe Dresler die Unwahrheit gesagt. Fragen nach dem politischen Engagement hätten sehr wohl eine Rolle gespielt. Die Stelleninhaberin Modrack saß in den 90er-Jahren für die CDU im Stadtrat und im Kreistag. Mit dem gewählten Verfahren solle der "Stadtrat "hinter die Fichte" geführt werden. "Für so eine Farce will ich mich nie wieder missbrauchen lassen und fordere, zukünftigen Verfahren wieder mit den eigenen Fachleuten im Rathaus durchzuführen und den Stadtrat einzubinden", so Tippelt.

OB Dresler, mit diesen Vorwürfen konfrontiert, verwahrte sich gegen den Vorwurf, die Unwahrheit zu sagen. Auch die Bemerkung, dass der Stadtrat offenbar "hinter die Fichte geführt" werden sollte, entbehre jeder Grundlage. "Diese Aussagen sind persönliche Meinungen und Wertungen von Herrn Tippelt, die ich auch nicht weiter kommentieren möchte", sagte Dresler.

Das politische Engagement der Bewerber sei kein Auswahlkriterium gewesen. Ausgeschrieben waren unter anderem im Anforderungsprofil "Kenntnisse über kommunale Verwaltungsstrukturen und kommunalpolitische Zusammenhänge". Über die Bewertungsmatrix sei genau dies geprüft worden. Über das Verfahren der Ausschreibung und über den diesbezüglich im Stadtrat geführten Meinungsaustausch sei Tippelt durch seine Anwesenheit in den betreffenden nichtöffentlichen Sitzungen des Stadtrates informiert gewesen.