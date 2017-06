Städte im Internettest: Zweimal Note 5

Bei den Webseiten gibt es zum Teil große Unterschiede - Vor allem bei den Themen Politik und Familie herrscht Nachholbedarf

erschienen am 17.06.2017



Meerane. "Wo in der Stadtverwaltung kann ich meinen neuen Hund anmelden?" Diese einfache Testfrage schickten wir an mehrere Stadtverwaltungen im Zwickauer Landkreis. Wie schnell und kompetent dort geantwortet wurde, war ein Kriterium unseres Internettests.

Die "Freie Presse" hat sich dafür die Webauftritte von zehn Städten im Zwickauer Landkreis näher angeschaut -und dabei große Unterschiede festgestellt. Im Bereich Politik lag der Fokus auf Entscheidungen des Stadtrates. Werden öffentliche Sitzungen und Beschlussvorlagen ins Netz gestellt? Wenn ja, erst im Nachhinein oder bereits vor einer Ratssitzung?

Auch bei den Themen Familie, Bauen/Wohnen und Kultur war die Qualität der zugänglichen Auskünfte ausschlaggebend für unsere Notenvergabe, bei der wir uns an den klassischen Schulzensuren orientiert haben. Bei "Familie" haben wir uns auf Informationen zu Kindertagesstätten beschränkt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen.

Apropos Vergleich: Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Papier und Praxis. Die Kreisstadt Zwickau hat mehr als zehnmal so viele Einwohner wie Kirchberg -und eine deutlich größere Verwaltung. Aber viele kleine Städte zeigen dennoch, dass man mithilfe der eigenen Webseite Informationen und Hinweise für Bürger leicht zugänglich machen kann -und sollte.

Unterschiede gab es nicht nur zwischen den einzelnen Seiten, sondern auch zwischen den getesteten Bereichen. Wer bauen will oder sich nach einer Wohnung umsieht, erhält auf allen Stadtseiten Informationen. Durchwachsener sieht es bei der Politik aus. Einige Städte lassen die Möglichkeit, Interesse für Lokalpolitik zu wecken, ungenutzt. Auch Hinweise zum kulturellen Leben im Ort werden nicht überall gepflegt.

Im heutigen ersten Teil unseres Tests zeigen wir die Ergebnisse für Zwickau, Kirchberg, Meerane, Werdau und Lichtenstein. Im zweiten Teil kommende Woche folgen dann Glauchau, Crimmitschau, Wilkau-Haßlau, Waldenburg und Hohenstein-Ernstthal. (soph/cmey)