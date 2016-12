Straße seit gestern frei - doch bald schon wieder gesperrt

Nach fast einem Jahr Bauzeit rollt auf der August-Bebel-Straße in Glauchau wieder der Verkehr. Doch die Freude währt nicht lange, denn ab Februar ist der Stadtring schon wieder dicht.

Von Stefan Stolp

erschienen am 23.12.2016



Glauchau. Mehr als neun Monate hat die Asphaltierung eines etwa 350 Meter langen Abschnittes der August-Bebel-Straße in Glauchau gedauert. Doch ist dies nur die halbe Wahrheit, denn nicht nur die Oberfläche wurde erneuert. Auch unterhalb wurde gebuddelt, um unter anderem Abwasserkanäle zu verlegen. Seit gestern Nachmittag präsentiert sich das Stück des Glauchauer Stadtrings zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Schlachthofstraße in einem sanierten Zustand. Die Piste ist asphaltiert worden, das alte Straßenpflaster, das häufig für Lärmbelästigungen sorgte, kam weg. Nach der Freigabe gestern gegen 15.30 Uhr rollt nun wieder der Verkehr.

Doch die Freude über die freie Fahrt auf dem Stadtring währt nicht allzu lange. Denn es schließt sich ein zweiter Bauabschnitt an, der ebenso umfassend ausfallen wird. Rathaussprecherin Bettina Seidel sagt, dass voraussichtlich schon am 6. Februar mit den Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen Schlachthofstraße und Leipziger Platz begonnen wird - freilich bei entsprechender Witterung. Nach ersten groben Schätzungen soll sich dieser Straßenbauabschnitt bis zum Oktober 2017 ziehen.

Und wieder müssen die Autofahrer in Glauchau mit Einschränkungen und Umleitungen leben. Die gab es während des gestern zu Ende gegangenen ersten Bauabschnittes zuhauf. Nicht nur, dass die August-Bebel-Straße an sich voll gesperrt war, die Umleitungsstrecke entlang der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist extra asphaltiert worden. Für die dortigen Anwohner herrschte am Straßenrand Parkverbot, sie mussten Ausweichflächen suchen, um ihre Autos abzustellen. Mit dem Ausbau der Kreuzung Schlachthofstraße/August-Bebel-Straße war auch die Zufahrt zum Stadtzentrum über eine lange Zeit gesperrt. Dieser Bereich wurde am 1. August für den Verkehr wieder freigegeben. Wegen der Enge bekam die Fahrbahn der Schlachthofstraße im Kreuzungsbereich einen eigenartigen Schwenk. Darüber hinaus wurde eine neue Ampelanlage an der Kreuzung installiert.

Die Stadt Glauchau hat gestern noch weitere Zahlen zum ersten Bauabschnitt der August-Bebel-Straße vorgelegt. Demnach wurden insgesamt 4000 Quadratmeter Asphalt aufgebracht. Hinzu kamen ein Kilometer Bordsteinkante, 1000 Kubikmeter Pflaster und 300 Meter Straßenentwässerungskanal sowie 47 neue Gullys.