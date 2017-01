"Tag der Sachsen ist nichts für Glauchau"

Andreas Keller, Chef der Fahnenschwinger, rät seiner Heimatstadt vom größten Volksfest im Freistaat ab

erschienen am 05.01.2017



Glauchau. Der Verein "Die Schönburger" hat sich zu einem Werbeträger von Glauchau entwickelt. Die Fahnenschwinger machen bei vielen Umzügen und Auftritten in nah und fern auf die Stadt aufmerksam. Als Dankeschön soll Vereinschef Andreas Keller morgen Abend zum Neujahrsempfang die Ehrenmedaille bekommen. Holger Frenzel hat mit ihm über die Auszeichnung und die Pläne für 2017 gesprochen.

Freie Presse: Die Fahnenschwinger waren zuletzt nur selten in Glauchau zu erleben. Warum ist die Zahl der Auftritte in der Heimat so überschaubar?

Andreas Keller: Wir haben uns 2015 am Stadt-Jubiläum und 2016 an der Nacht der Schlösser beteiligt. Es reicht aus, wenn wir ein- bis zweimal im Jahr zuhause auftreten dürfen. Wir sind oft bei Umzügen und Volksfesten in anderen Städten. Dort können wir Werbung für Glauchau machen.

Die Stadt feiert im Sommer das 777-jährige Bestehen. Mit den Fahnenschwingern?

Bisher gibt es dazu noch keine Anfrage aus dem Rathaus. Vielleicht haben die Organisatoren auch erst einmal bei den Faschingsvereinen angefragt. Für sie wäre das Schnapszahl-Jubiläum bestimmt auch etwas. (lacht)

Sie bekommen am Freitagabend die Ehrenmedaille der Stadt. Was bedeutet die Auszeichnung?

Das ist für mich eine unerwartete Ehre. Ich nehme die Ehrenmedaille stellvertretend für den Verein und für alle entgegen, die sich in Glauchau im Ehrenamt engagieren. Es macht mich froh, dass die Stadt die ehrenamtliche Tätigkeit würdigt.

Betreten Sie mit oder ohne Fahne die Bühne im Stadttheater?

Darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Ich werde aber eine kleine und eine große Fahne mitbringen. Vielleicht will Oberbürgermeister Peter Dresler das Fahnenschwingen mal ausprobieren. Davor müssen wir nur die Dekoration zur Seite räumen, damit nichts kaputt geht.

Der Verein "Die Schönburger" hat sich schon 15-mal am Tag der Sachsen beteiligt. Was meinen Sie: Wäre das größte Volksfest im Freistaat Sachsen nicht auch einmal etwas für die Stadt Glauchau?

Meine ehrliche Meinung: Der Tag der Sachsen ist nichts für Glauchau. Für die Teilnehmer am Festumzug ist der Tag der Sachsen eine schöne Plattform, um die Werbetrommel zu rühren. Für Einwohner und Helfer aus den Gastgeber-Städten bedeutet es stets einen Riesen-Stress. Dazu kommt das finanzielle Risiko. Die Landesgartenschau ist dagegen nachhaltiger. Schade, dass die Bewerbung nicht von Erfolg gekrönt war.

Was macht den besonderen Reiz am Fahnenschwingen aus?

Man kann es schnell lernen, es ist optisch sehr schön. Damit werden mehrere Sinne angesprochen. Ein weiterer Vorteil: Die Leute, die zu unserem Verein gehören, kommen viel herum. Wir nehmen an 20 bis 30 Veranstaltungen im Jahr teil. Dazu gehören neben dem Tag der Sachsen der Skifasching in Oberwiesenthal und das Feuerwerksfestival "Dreinschlag" im Burgenland in Thüringen.

Wo können Interessenten den Sport ausprobieren?

Wir treffen uns jeden Mittwoch in der Sporthalle am Rosarium in Glauchau. Wer Lust hat, kann ab 18 Uhr vorbeischauen.

Andreas Keller (52) ist Vorsitzender des Fahnenschwinger-Vereins "Die Schönburger" in Glauchau. Er wohnt in Niederlungwitz. Keller ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Er arbeitet in der Stadtverwaltung in Zwickau.